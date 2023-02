Clássico em Brasília e torcidas locais se juntam pelo Coelho

Estádio Mané Garrincha, em Brasília, será o palco de América x Cruzeiro, sábado, pelo Campeonato Mineiro (foto: Evaristo Sá/AFP - 6/7/21)





No futebol, nem sempre há um só ângulo de abordagem. Desta vez, trago aqui um caso que reúne dois. O clássico América e Cruzeiro foi tirado de Belo Horizonte, o que desprestigiou o torcedor mineiro, o privando de ver um belo jogo de início de temporada.





Além disso, perdemos também a oportunidade, geralmente rara, de estarmos em maior número do que a torcida rival. Mas a decisão já foi tomada e agora é hora de tentar enxergar o lado bom.





De alguma forma, o crescimento da marca do América nos últimos anos deve passar por um remodelamento nas estratégias de marketing. E uma delas é tornar o Coelho cada vez mais forte fora de BH e fora de Minas.





Em Brasília, cidade que carece de tradição no futebol, certamente haverá mais cruzeirenses. No entanto, uma boa parte da cidade, que torce para outros clubes (incluindo o Atlético) estará conosco. Inclusive, necessário que reservem uma fatia maior do estádio para isso.





Além dos torcedores neutros do Distrito Federal, o América cativa a simpatia de outras torcidas, historicamente rivais do Cruzeiro, como as do Flamengo e Corinthians.





Será interessante ver, certamente, um clássico regional ser jogado em terreno relativamente neutro, na capital do país. Acho também que o América de hoje não teme jogar “fora de casa”. É um time robusto, com bom condicionamento físico, técnico e psicológico, e sabe se portar em qualquer campo.





Vitórias marcantes no ano passado contra Botafogo e Fluminense no Rio mostram que subimos de patamar. No meu caso, morando em Uberlândia, Brasília ficará até mais perto, embora eu confesse que a comodidade da TV em casa e as condições das estradas nesta época do ano me desmotivem a deslocar.





De qualquer forma, na minha visão, colocar o jogo em um estádio gigante e nacional foi uma boa estratégia por parte da diretoria, uma espécie de risco, digamos, que vale a pena ser vivido.





Embora nos últimos anos estivéssemos maiores que o Cruzeiro, é preciso respeito total. É um confronto aberto, com as equipes procurando o melhor. Jogadores buscando seu espaço no time titular. É começo de temporada e tudo pode acontecer. É clima de clássico. E clássico não tem favorito (e vice-versa). Vamos, Deca!