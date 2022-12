É difícil compreender a falta de empatia de grande parte dos políticos. São políticos para servir ao povo, administrar e cuidar para que tudo funcione da melhor forma dentro do possível para a sociedade que os elegeu. Pergunto-me por que isso não acontece.

Há ocasiões em que a realidade e os fatos parecem desconectados da racionalidade e do momento. Algo do tipo dar tiro no próprio pé. Por exemplo, o que aconteceu às vésperas do primeiro turno das eleições, quando o governo federal bloqueou verbas (R$ 328 milhões) das universidades federais, gerando péssima repercussão para si próprio.