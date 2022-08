No "Berro de Maria", livro de Inez Lemos, cabem todas nós, uma a uma

No “Berro de Maria” cabem todas nós, uma a uma. São páginas de desabafo, desagravo, berro que se solta de dentro do peito e aqui encontra voz para tanto por dizer, expressar “a força de se fazer homem para dar conta das coisas que só as mulheres sabem fazer”. No “Berro de Maria” cabem todas nós, uma a uma. São páginas de desabafo, desagravo, berro que se solta de dentro do peito e aqui encontra voz para tanto por dizer, expressar “a força de se fazer homem para dar conta das coisas que só as mulheres sabem fazer”.





Inez Lemos solta a voz que jorra forte nas páginas de sua escrita e nos pensamentos de uma menina entre cinco irmãos. Menina que queria sair para pescar, mas dizia a mãe que só depois da obrigação a cumprir por ser mulher. O machismo estrutural, falocêntrico, foi cunhado a várias mãos – femininas e masculinas.





Na simplicidade do sertão – da horta e do almeirão – brota e floresce a fantasia do chão batido de cimento colorido pela emoção. Assim também marca com palavras, o afeto no papel. O afeto afeta e faz ampliar limites com palavras quase nunca escutadas. Que foram berradas de cima da cadeira, na cama e no chão.





Desde que as mulheres oitocentistas abriram o espaço para o recalcado se expressar em busca de satisfação foram salvas pela revolta que fez sintoma. Histeria, o berro da angústia registrada no corpo feminino que escolheu a sintomatologia da conversão e denunciou o prazer proibido. Ao escutar esta mulher, Freud fez sua descoberta. Nas palavras de Inez “mulher nasce da invisibilidade, levanta a voz ou sucumbe”.





Entre ficção e autobiografia, prossegue a menina do interior de São Paulo que decidiu estudar e seguir seu próprio caminho. Atravessou o Rio das Velhas, apeou em Cordisburgo e se diz salva por Guimarães. Sua formação em história, sociologia e psicanálise estão presentes na narrativa.





Não bastasse vir para Minas, descreve nossas origens cunhadas em bateias de ouro, nossas montanhas e cachoeiras, se deslumbra com a arquitetura barroca, que descreve como nobreza esculpida em anjos e santos. Sacra e eterna. Encontrou aqui gente simples, cabocla, que demora a aderir a modernidade.





A autora, na voz de sua personagem Maria, gestada por anos de escuta convida à reflexão permanente mulheres e homens com este livro forte, contundente, emocional e como ela mesma anuncia malcomportado. É próprio das mulheres romper com o estabelecido pelo mundo masculino e avançar por entre os mistérios do desejo para encontrar em si, na escuta de si, o lugar de sujeito de sua vida.





O livro “Berro de Maria”, lançado pela editora +DO, atingirá com certeza o coração dos leitores com a inteligência fluente, língua afiada, e ao mesmo tempo, conotação poética que os deixarão, segundo o poeta Murilo Antunes, boquiabertos, estupefatos.





Um berro lancinante, protesta contra o preconceito a intolerância e o descalabro diante da derrocada nacional, da cegueira da sociedade, do individualismo institucional e egoísta dos perversos.





Que sua lucidez alcance amplitude e repercuta nas almas que desejam um mundo possível, menos injusto e mais igualitário. Que sua loucura conclame mulheres ao prazer e ousadia da liberdade. Para que enfrentem as ameaças e violências criminosas e não se dobrem calando seu berro. Que muitas mulheres e homens possam atravessar estas páginas. Suportar a potência das palavras desta autora que brame contra tudo aquilo que é injustiça e preconceito. Ela berra verdades que buscam a luz.

Nesta bela escrita nos deparamos com um convite, mais do que isso, somos conclamados a recusar a maldição herdada de um outro injusto e corruto, expropriador e estuprador e reescrever nossa história.





Reivindicar respeito e ética nas relações afetivas, comerciais, é reivindicar poder. Abandonar a política da compensação, do filho lesado que para responder ao ressentimento deve sempre levar vantagem. Deixar cair o véu de mentiras sustentadas por uma sociedade hipócrita, que ainda tem muito que andar para sair dos abusos do colonialismo.





Enfim é um berro que expressa num sonoro amém as letras do axioma lacaniano que diz: “Não existe relação sexual”. Com isso, aponta para o gozo de cada um no próprio corpo e, mesmo que compartilhado, nunca realizará o sonho de fazer Um. Belíssimo livro.