Risco geopolítico na Europa

Organizado por Dario Caldara e Matteo Iacoviello e utilizado pelo FED, o Banco Central dos EUA, o Índice de Risco Geopolítico ultrapassou a barreira dos 400 pontos com a invasão russa da Ucrânia.







As outras cinco ocasiões foram: a guerra do Golfo em 1991; os ataques terroristas de setembro de 2001 (onde o índice foi a mais de mil pontos); a invasão do Iraque pelos EUA em 2003; os ataques terroristas perpetrados no metrô de Londres em julho de 2005; e o assassinato do general iraniano Soleimani, na capital do Iraque, por ordem explícita do presidente Trump, em janeiro de 2020.



Cada um a seu jeito, todos momentos que causaram apreensão acerca da estabilidade do regime de segurança global.





Com a declaração pela OMS da COVID-19 como uma pandemia global em março de 2020, o mundo foi colocado em confinamento, e as pessoas se dividiram entre a esperança e a preocupação. A esperança era de que a pandemia seria a pá de cal no espírito de animosidade e conflito exagerado que geram uma desordem global e um mal-estar generalizado.



Por outro lado, a preocupação era de que a pandemia não mudaria (para melhor) a ordem mundial e de que seria justamente um solo fértil para ainda mais confusão.





Putin parece tomar decisões que demonstram desinteresse em questões econômicas e comerciais de simples bem-estar, só tem olhos para a alta política e abraçou o militarismo para além de sua obsessão com serviços secretos. Não é realismo, mas um profundo mal-estar com a posição da Rússia, que Putin confunde com a posição dele, no mundo.





Não é de hoje que uma visão de que modos alternativos e diplomáticos de se fazer política internacional são fúteis estão na cabeça de maus governantes. Fracos e fortes estão todos achando que só a força resolve. Essa é a maior tragédia da última década. E todas as potências estão pedagogicamente implicadas.





A ideia de que a força militar não serve apenas para a defesa, mas também para se reorganizar a ordem das coisas, foi testada com a anexação da Crimeia em 2014. Invasão que agora se estende para a Ucrânia.



E não estão errados os que temem que a percepção de segurança de Moscou seja de que precisa avançar um pouco mais para oeste. Mas o que a Rússia quer mesmo é um acordo executivo no mais alto nível com os EUA para consolidar noções de honra e coexistência. Algo que ela recentemente conseguiu com a China.





No início dos anos 1990, a União Soviética em seus estertores via com boa vontade a manutenção da OTAN na Europa para ancorar a reunificada Alemanha. Eventualmente, a expansão da União Europeia e da OTAN para o leste passou a deixar para lá a manutenção da boa vontade russa.



E a União Europeia passou a pregar sua “autonomia estratégica”, enquanto nos EUA aumentava o sentimento por privilegiar uma agenda “América em primeiro lugar” entre republicanos e democratas.





Ainda assim, a OTAN continua unida no Atlântico bem ao Norte e com uma importante reação ao despotismo de Putin que parece dar pouca importância para defender a segurança humana e os direitos humanos. Todavia, a reação da OTAN é uma reação que mescla elementos de hierarquia e de precariedade.



Afinal, os EUA são os comandantes supremos da OTAN, a qual se estrutura em torno do compromisso de defesa coletiva. Mas com a prática do “America First” são os EUA mesmo que fissuram sua hegemonia na Europa.



Essa quebra na visão que os EUA manifestam sobre sua função no mundo também é um mal-estar com a realidade e força improvisação de “aliados” na Europa. Aí mora o perigo. Não é nem questão de coerência, trata-se apenas da possibilidade de que dê errado e pragmaticamente não funcione. Assim, a União Europeia se vê forçada a tratar da própria segurança ainda dentro da OTAN. Tem que se liderar sem se comandar.





Em um mundo tão preocupado com questões de bom comportamento segue-se existindo uma obsoleta visão que enfatiza dicotomias entre Oriente-Ocidente, norte-sul, forte-fraco. E é nessas brechas que o autoritarismo avança. Porque ele organiza o que vai se mantendo desorganizado por falta de compreensão e responsabilidade.



O risco geopolítico é a desconfiança de que o equilíbrio está se tornando incalculável e a fala da guerra mais atual do que a da paz.





PAULO DELGADO, Sociólogo

