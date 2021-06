Desafios da saúde mental em tempos de pandemia

Mais de um ano de pandemia já se passou, mas as mudanças no comportamento da sociedade, nas relações sociais e de trabalho ainda mexem muito com as emoções das pessoas.



Depressão, crises de ansiedade, medo do futuro, saudades dos parentes, dos amigos, das festas, do país onde nasceu...





(foto: Eledá Isadora, uma das fundadoras do Saúde Mental Para Todos)



Foi pensando nisso que duas profissionais deresolveram criar um projeto que atende a pessoas necessitadas, a um custo mais baixo e, principalmente, com vagas gratuitas. O serviço está disponível para pessoas de todo o Brasil e até do exterior.

O Saúde Mental Para Todos então surgiu como uma rede de prosissionais da área de psicológia e agora também conta com Psiquiatria.



Segundo Eledá Isadora, uma profissional que atua no serviço psicológico, a rede surgiu em 2020 em meio ao cenário de pandemia da Covid-19, que agravou os quadros de adoecimento psíquico e tornou ainda mais difícil o acesso das populações de baixa renda aos serviços dessa área.





A rede cresceu e, nesse período, 2.013 pessoas foram inscritas. Atualmente cerca de 540 estão em atedimento.





Além do alcance nacional, a rede atende também pessoas de outros países, como Portugal e Alemanha.





Veja o perfil dos atendimentos em 2021:





- 80% dos atendidos são mulheres

- 46% são não-brancas

- 42% têm renda per capita menor ou igual a um salário mínimo.





Cada profissional se compromete a atender pelo menos três pessoas gratuitamente, além de prestar os outros atendimentos com baixo custo.





Nicole Pimenta também atende pela rede. Ela conta que, entre as pacientes do exterior, são comuns sentimentos de saudades de casa, da família, dos amigos, o que torna esse momento de isolamento social ainda mais desafiador.



E surgem aí os gatilhos para os problemas que podem levar a uma depressão profunda, por exemplo. Ela afirma que muitas pessoas se sentem mais motivadas a falar sobre essas angústias com um profissional de sua própria terra, de seu país, que a maioria continua a enxergar como sua "casa", apesar da distância e do tempo que estão morando no exterior.



Para Nicole o trabalho pelas redes sociais quebrou barreiras importantes, e contribui tanto para o auxílio aos que precisam de atendimento como para o crescimento do profissional envolvido.

Conheça, então, o Saúde Mental Para Todos.