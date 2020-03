Técnicos ligados à Nasa vêm a BH participar do Science Day

Science Day

Visita da NASA

Na próxima semana, um grupo de técnicos de alto bordo ligados à Nasa, a famosa agência espacial dos Estados Unidos, estará em BH especialmente para participar do Science Day, feira de ciência e conquistas espaciais a se realizar em 17 de março, no Centro Universitário Newton de Paiva, promotor do evento em parceria direta com a Nasa. O encontro é considerado único no Brasil. Os integrantes da equipe da agência espacial norte-americana farão palestras sucessivas para os participantes da feira, que inclui alunos de 100 estabelecimentos de ensino de BH. Os palestrantes da Nasa são o engenheiro Kumar Krishen, que trabalha no lançamento de foguetes a Marte; o engenheiro George Francis Gabrielle, ligado ao lançamento do primeiro ônibus espacial; Vinicius Fantuchi, do programa do Asteroide Bennu; Jefferson Michaelis, da International Space Academy; e Simone Futcher, que trabalha no Foguete SpaceX.





Paracatu

Barragens da Kinross





A pedido dos trabalhadores que atuam na mineração de ouro da multinacional canadense Kinross, no município de Paracatu, no Noroeste de Minas, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada de Minas Gerais entrou com processo na Justiça do Trabalho da cidade solicitando que a mineradora forneça informações completas sobre as condições de segurança da Barragem do Eustáquio, que recebe os rejeitos da mina conhecida como Morro do Ouro, a maior mina de ouro a céu aberto do Brasil, explorada pela empresa no município. Há suspeita de que a barragem registre trincas e fissuras em sua estrutura, fato que teria sido constatado por um grupo da Polícia Militar Ambiental. A população da cidade obviamente está interessada nos laudos atestando a segurança tanto da Barragem do Eustáquio quanto da barragem mais antiga, a de Santo Antônio.





A Kinross, que ampliou a extração de ouro de cinco toneladas para 15, conta com 1.800 empregados diretos e perto de 3 mil terceirizados. Principalmente a partir de 2019, cresceu a preocupação dos habitantes de Paracatu com relação ao estado de segurança das barragens, sendo que as atividades da mineração são desenvolvidas bem perto da cidade. A Kinross vem negando continuamente a possibilidade de rompimento das barragens da mineração, notadamente a Barragem do Eustáquio, que se encontra com sua estrutura inteiramente estabilizada e sem perigo nenhum de rompimento.





SME

Enchentes em BH





Realmente, o mar não está pra peixe. A propósito das recentes enchentes registradas em Belo Horizonte e nas cidades da Grande BH, devido ao grande volume de chuvas que a natureza despejou sobre a região, provocando estragos a valer, a Sociedade Mineira de Engenheiros promove dia 17, em sua sede, o seminário “A engenharia na gestão das enchentes urbanas”. O evento servirá para fazer um levantamento geral dos danos causados pelas enchentes, criação de medidas preventivas, lixo urbano e outros itens. Painéis e debates das 13h às 18h. A Prefeitura de BH pode aproveitar o embate.





Assembleia

300 anos da Capitania





A Assembleia Legislativa também promoveu reunião de abertura das comemorações dos 300 anos da criação da Capitania das Minas do Ouro, realizada terça-feira, que reuniu representantes de várias entidades oficiais, principalmente da magistratura. No encontro, o presidente da Casa, deputado Agostinho Patrus, aproveitou a chance para pedir, mais uma vez, a revogação da “famigerada” Lei Kandir, expediente criado pelo governo de Fernando Henrique Cardoso que prejudica a receita dos estados. A Lei Kandir liberou de impostos (ICMS) os produtos primários exportados pelos estados, a fim de tornar mais competitivo o setor de exportação do país, com preços mais convidativos.





Ressurreição

Navegação de Cabotagem





A Fiat está fazendo renascer no Brasil um sistema de transporte comercial muito usado até meados do século 20, quando não existiam estradas de rodagem no país, qual seja, o uso de navios para levar até os portos do Nordeste e do Norte mercadorias do Sul Maravilha. A montadora deu início recentemente ao transporte de peças de veículos fabricados na Sul do país acondicionadas em navios que saem de portos do estado do Rio para portos de Pernambuco, onde fica situada a sua fábrica de Goiana. A direção da Fiat está apontando 36 vantagens a mais em favor do transporte por navios em comparação com o de caminhões. Um só navio pode levar a carga que seria transportada por 150 caminhões. Com muito mais segurança.





Cerveja

Investimentos





O anúncio feito pela Cervejaria Petrópolis de que vai investir R$1,2 bilhão em nova fábrica de cerveja em Uberlândia para expandir sua capacidade produtiva acabou provocando uma onda de investimentos de suas concorrentes em novas fábricas ou em fábricas já existentes. A Ambev acaba de divulgar que vai investir R$ 2 bilhões em novas unidades e em uma maltaria para incrementar a produção de cervejas puro malte. Vai construir também uma fábrica de latas de cerveja premium. Boa oportunidade para trazer uma fábrica dessas para Minas Gerais. Já a Heineken anunciou investimento de R$ 865 milhões em sua fábrica no Paraná. Com ou sem coronavírus.





Árvore da Vida

Apoio da Fundação BB





No próximo dia 18, o Instituto Árvore da Vida, projeto social criado pela Fiat Chrysler para desenvolvimento humano a ser realizado no Jardim Teresópolis, em Betim, ganha um importante parceiro para incrementar a medida. O executivo Asclepius Soares, presidente da Fundação Banco do Brasil, assinará na sede da Fiat convênio de parceria com o Instituto, que será representado pelo presidente da Fiat Chrysler, Antônio Filosa. Na comitiva de Soares estarão os vice-presidentes do Banco do Brasil, João Pinto Rabelo e Walter Malieni Júnior, e o superintendente Mário Ferraro.





Vade retro

Vírus com fé





As igrejas evangélicas do país, pelo que parece, até agora não resolveram cancelar suas reuniões costumeiras, a fim de evitar a propagação do coronavírus, que parece que no Brasil está caminhando em proporções modestas.´Por outro lado, está crescendo o número de pastores que já estão oferecendo serviços tanto para tornar a pessoa imune ao coronavírus quanto para vencer o medo e isolar o crente de qualquer ameaça nesse sentido. Como se sabe, até agora não foi descoberto um medicamento específico para combater o coronavírus. Portanto...