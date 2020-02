Ziraldo dá sua contribuição à comemoração do Dia da Língua Portuguesa

Ziraldo com a advogada Rosara de Oliveira, no Rio de Janeiro. O chargista participa das comemorações do Dia Mundial da Língua Portuguesa (foto: R.Guerra/Divulgação)



O 5 de maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa, que acaba de ser fixada pela Unesco, comemorada pela primeira vez este ano em todos os países que falam o idioma de Camões, vai ser celebrada com destaque na cidade mineira de Conceição do Mato Dentro. É a terra natal do saudoso embaixador José Aparecido de Oliveira, criador da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Contará, inclusive, com sugestões do chargista Ziraldo, velho amigo de Aparecido, na feitura de sua programação.





CONSULADO DE PORTUGAL

NOVA SEDE EM BH





A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, e o embaixador de Portugal no Brasil, Jorge Cabral, chegaram ontem a Belo Horizonte para inaugurar hoje, às 11h, a nova sede do consulado de Portugal em Minas Gerais. Ela fica na Rua Antônio Albuquerque, na Savassi. Depois da inauguração, Berta Nunes, que veio de Lisboa, e o embaixador Jorge Cabral participarão de almoço comemorativo no Automóvel Clube, anfitrionado pelo cônsul de Portugal em Minas Gerais, Ruy Almeida, diplomata que se encarregou da instalação da nova sede mineira.





• • •



Ontem, a secretária Berta Nunes e o embaixador Jorge Cabral foram homenageados com jantar na Casa de Portugal, na Pampulha, para o qual foram convidadas figuras de destaque da colônia portuguesa de BH. Depois de mais de 30 anos funcionando na Avenida Álvares Cabral, o consulado de Portugal ganhou sede bem mais ampla e moderna na Savassi.





MINAS/ESPÍRITO SANTO

PLANO ESTRATÉGICO





O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, virá segunda-feira a Belo Horizonte especialmente para participar da apresentação ao empresariado mineiro do plano estratégico dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, a ser feita em conjunto com o governador mineiro, Romeu Zema. A apresentação terá lugar na sede da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), às 10h. O ato destina-se a fornecer detalhes e análises de projetos de grande relevância para os dois estados. Os presidentes da Fiemg, Flávio Roscoe, e da Federação das Indústrias do Espírito Santo, Léo de Castro, participam diretamente do evento, com Roscoe funcionando como anfitrião.





ARRASA-QUARTEIRÃO

INDENIZAÇÃO RECORDE





O escritório do advogado carioca Anselmo Ferreira Melo da Costa entrou com ação de indenização na 5ª Vara Cível do Fórum de Campo Grande, no Rio Janeiro, que está provocando o maior rebu nas lides jurídicas da Cidade Maravilhosa. Além de o motivo do processo ser de certa forma inédito, o valor da indenização por danos morais é recorde nacional: R$ 1 bilhão. A ação foi interposta em nome da Igreja Pentecostal Brasa Viva contra o grupo humorístico Porta dos Fundos e a Netflix, devido ao especial de Natal veiculado pela plataforma, intitulado A última tentação de Cristo. A figura de Jesus Cristo é ridicularizada e há satirização dos símbolos sagrados do cristianismo. Na ação, o advogado Melo da Costa informa que o valor de R$1 bilhão será revertido totalmente para obras de caridade.





ABSOLVIDO

BERNARDO PAZ





Coluna de Sonia Racy informou que o empresário Bernardo Paz, fundador de Inhotim, está comemorando sua absolvição do processo de lavagem de dinheiro aberto contra ele pelo Ministério Público de Minas Gerais, quando foi condenado, em primeira instância, a nove anos de prisão. A sentença de absolvição foi dada na segunda instância, pela quarta turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, de Brasília. Bernardo, que tinha se afastado da presidência de Inhotim, poderá voltar ainda ao seu comando.





TRIBUNAL DE JUSTIÇA

NOVAS DESEMBARGADORAS





Mais de um mês depois de apresentadas ao governador Romeu Zema as duas listas tríplices enviadas pela direção do Tribunal de Justiça para escolha de dois desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais na cota reservada para o Ministério Público, Zema finalmente escolheu os novos integrantes do tribunal. Por sinal, duas mulheres: a procuradora de Justiça Maria Inez Rodrigues de Souza e a promotora de Justiça Paula Cunha e Silva. A posse das duas novas integrantes da mais alta corte de Justiça de Minas será na próxima semana.





GRUPO TAUÁ

DECOLAGEM 2020





Cerca de 200 funcionários dos resorts do Grupo Tauá estiveram reunidos por dois dias no Tauá Resort & Convention de Atibaia, em São Paulo, na 1ª Convenção de Vendas de 2020 da rede. No encontro, foram traçadas novas metas a serem desenvolvidas este ano, quando o grupo ganhará um hotel de grande porte, o Tauá Resort Alexânia, situado em Goiás, a 80 quilômetros de Brasília. O novo resort terá cerca de 400 apartamentos e grande área de lazer. O encontro em Atibaia foi conduzido pelo fundador do grupo, João Pinto Ribeiro, e pelo presidente-executivo Daniel Ribeiro.





ESTADOS UNIDOS

CORRIDA PRESIDENCIAL





Enquanto quatro candidatos a candidato a presidente dos Estados Unidos pelo Partido Democrata já apresentaram sua desistência, o bilionário Michael Bloomberg, que foi prefeito de Nova York por três mandatos, prepara sua entrada no páreo, com atraso estratégico. Bloomberg, um dos homens mais ricos da América (e do mundo), com fortuna calculada em US$ 65 bilhões, quando estrear deve balançar o coreto nas convenções primárias dos democratas. Dinheiro por dinheiro, é 10 vezes mais rico do que Trump.