Obra-prima de Aleijadinho, profetas continuam ameaçados em Congonhas

Obra-prima de Aleijadinho em Congonhas, o conjunto de profetas continuará ameaçado (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)





Foi noticiado que a direção do Museu de Congonhas acaba de lançar projeto para a construção de um anexo ao corpo principal da instituição, destinado a abrigar “réplicas perfeitas” das estátuas dos 12 profetas de Aleijadinho que se encontram no adro do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos. Embora o museu já possua cópias das estátuas, seriam esculpidas outras 12. A notícia é realmente surpreendente, pois o que se espera há muito tempo é a construção de um anexo destinado não a abrigar réplicas, mas os 12 trabalhos monumentais de Aleijadinho. Desde 1805, eles se encontram ao ar livre, sofrendo castigos das intempéries climáticas e da poluição, além do vandalismo por parte de visitantes do conjunto sacro.





***





Definitivamente, não dá para entender a teimosia das “autoridades” responsáveis pela manutenção conjunto artístico e histórico do santuário em não reconhecer que as esculturas de Aleijadinho, a cada dia que passa, caminham para a lamentável deterioração de sua composição original. Quanto à ideia de se construir um anexo para abrigar as 12 réplicas dos profetas, trata-se apenas de trocar seis por meia dúzia. É cada uma que acontece...





TAUÁ ALEXÂNIA

EXPANSÃO DA REDE





A direção do Grupo Tauá de Hotéis marcou para abril a inauguração de seu novo empreendimento, o Tauá Alexânia, resort de porte situado na cidade de Alexânia, em Goiás, perto de Brasília, Goiânia e Anápolis. O complexo tem 400 apartamentos e moderníssimas áreas de lazer eesportes. Contará, inclusive, com a maior piscina do Brasil, com 160 metros de comprimento, maior do que três piscinas olímpicas. Projeto realizado pelo Studio Gaia, de Nova York, um dos mais famosos escritórios de design hoteleiro dos Estados Unidos.





MATANÇA

É MUITA GRANA





A JBS, frigorífico que tem dado o que falar neste país, assinou contrato para exportar carne bovina para a China equivalente a R$ 3 bilhões por ano – dinheiro à tripa forra. A pergunta que se faz é quantos animais deverão ser mortos para atender ao contrato de tal monta. Obviamente, milhares. Aí no caso, é de se perguntar também se as sociedades de proteção de animais protestarão contra essa grande mortandade de bovinos ou se ficará tudo por conta do Abreu. Aposto que se fossem cães e gatos, haveria uma revolução no país. É ou não é?





STALINGRADO

BATALHA DEFINITIVA





A data de hoje marca o 77º aniversário do término da batalha de Stalingrado na 2ª Guerra Mundial, com a rendição das tropas alemãs comandadas pelo marechal Von Paulus aos russos, pondo fim ao famoso cerco da cidade, que durou oito meses. Morreram dois milhões de soldados e civis. O famoso cerco de Stalingrado, um dos mais sangrentos episódios da guerra, assinalou a grande reviravolta do conflito, em que as tropas alemãs, pela primeira vez, foram completamente derrotadas. Foi o princípio do fim para Hitler. A partir de Stalingrado, o avanço russo sobre as tropas germânicas, esgotadas pela falta de alimentos e munições, só foi terminar em Berlim.





2020

ANO BISSEXTO





Até agora, o colunista não viu ninguém dando bola para o fato de que 2020 é ano bissexto, ou seja, tem um dia a mais em seu calendário, acrescentado ao mês de fevereiro, que passa a contar com o dia 29. Esse acontecimento importante tem diversas finalidades. Por exemplo, mantém o calendário devidamente ajustado com o movimento de translação da Terra e com eventos das estações do ano. Além disso, é importantíssimo para quem nasceu em 29 de fevereiro, pois o aniversariante tem a chance de comemorar, o que só ocorre de quatro em quatro anos.





PATOS DE MINAS

DINHEIRO EM CAIXA





A próspera cidade de Patos de Minas, ao contrário da maioria dos municípios mineiros, não se encontra em dificuldades financeiras. Muito antes pelo contrário. Tanto que ganhou o apoio do BNDES e da Caixa Econômica Federal para promover a troca de 100% de seu sistema de iluminação pública. O projeto de reestruturação do setor, realizado pela empresa mineira Houer, será concretizado através de uma parceria público privada (PPP). O novo sistema beneficiará cerca de 150 mil habitantes do município, também conhecido como Capital Nacional do Milho.





OLIMPÍADAS

AMEAÇA LATENTE





Se a epidemia do coronavírus, que continua a se espalhar pela China e outros locais do planeta, persistir por um ou dois meses, além dos prejuízos monumentais que provocará, poderá atingir eventos que vêm sendo preparados há anos. É o caso da Olimpíada de Tóquio, que será realizada de 24 de julho a 9 de agosto. A ameaça latente pode até levar à suspensão dos Jogos Olímpicos. Já pensaram?





FIAT

FÁBRICA DE MOTORES





Apesar de as chances da instalação de nova fábrica de motores em uma das unidades internacionais da Fiat serem mais favoráveis de ocorrer na Ásia do que nas Américas, o Brasil acabou ganhando a parada. O detalhe mais importante é que a nova planta ficará no complexo de Betim, fato anunciado pelo presidente da Fiat Chrysler para a América Latina, Antonio Filosa, até agora não contestado. A sorte de Minas é que Lula não está mais na Presidência da República, pois teria levado a fábrica para Pernambuco. Por outro lado, o investimento de R$ 8,5 bilhões em Betim (SUVs, etc) também estaria mantido.