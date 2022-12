Um ministro civil é a chave para ''desmilitarizar'' o governo

Bolsonaro em formatura militar (foto: wikimedia commons)



A criação do Ministério da Defesa como uma pasta civil nunca foi bem-aceita pelos militares, em cuja concepção seria algo equivalente ao antigo Ministério da Guerra ou ao Estado-Maior das Forças Armadas durante o regime militar. Teria a função de coordenar a atuação conjunta das forças, sob comando de um general de quatro estrelas, e não subordinar Exército, Marinha e Aeronáutica a um poder civil.



Reestruturar o Ministério da Defesa é uma questão-chave para o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, “desmilitarizar” o governo. Derrotados na eleição de Tancredo Neves, em 1985, os militares operaram uma retirada em ordem do poder, que havia sido iniciada com a “anistia recíproca”, de 1979. Foi uma estratégia política bem-sucedida, apesar dos percalços, e concluída durante o governo do presidente José Sarney. Eleito presidente, porém, Fernando Henrique Cardoso resolveu erradicar a influência militar na política nacional e criou o Ministério da Defesa com o objetivo de otimizar o sistema de defesa nacional, formalizar uma política de defesa sustentável e integrar as três Forças, racionalizando as suas diversas atividades.





Os dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso são um trauma para as Forças Armadas, porque nunca se sentiram tão desprestigiadas. Os militares também perderam privilégios na reforma administrativa e da Previdência e tiveram os salários achatados com o ajuste fiscal do Plano Real. Seus equipamentos, muitos dos quais remanescentes da Segunda Guerra Mundial, foram ainda mais sucateados.





Durante o governo Lula, diante do vácuo doutrinário decorrente da Guerra das Malvinas, quando os Estados Unidos apoiaram a Inglaterra contra a Argentina, e o fim da Guerra Fria, com a autodissolução da antiga União Soviética e a queda dos regimes comunistas do Leste Europeu, tentou-se elaborar uma nova doutrina, que viria a se traduzir na Política Nacional de Defesa, durante a gestão do ministro da Defesa Nelson Jobim. A ideia era ambiciosa: fomentar a formação de um complexo industrial militar, para dar às Forças Armadas um papel internacional compatível com os seus planos de projeção do Brasil na política mundial.

O submarino nuclear, o novo cargueiro KC-390, o satélite de comunicação e vigilância, o desenvolvimento de novos blindados e de lançadores de foguetes estavam nesse pacote. A relação da presidente Dilma Roussef com as Forças Armadas, porém, foi um desastre. Ela não disfarçava o justo ressentimento com as torturas que sofreu na prisão durante o regime militar. Além disso, seu ministro da Defesa, o ex-governador e senador Jaques Wagner (BA), empoderou uma secretaria-executiva que se comportava como se fosse um marechal.





Transparência





A volta do Ministério da Defesa ao pleno controle dos militares, porém, viria ocorrer durante o governo Michel Temer, após o impeachment de Dilma Rousseff. Enfraquecido devido às denúncias do então procurador-geral da República Rodrigo Janot, com base numa delação premiada do empresário Joesley Batista, que gravou uma conversa com o presidente da República, temendo um impeachment, Temer nomeou para o Ministério da Defesa o general Joaquim Silva e Lula, que mais tarde viria a ser presidente da Petrobras no governo Bolsonaro, com quem rompeu por causa da política de preços dos combustíveis e deixou o cargo. O troco veio durante o impeachment: o então comandante do Exército general Eduardo Villas Boas recomendava aos políticos “resolvam isso aí”.





Na Presidência, Bolsonaro transformou o Ministério da Defesa num instrumento do seu projeto político iliberal, primeiro com o ministro Braga Netto, que viria ser seu candidato a vice, depois com o atual ministro, Paulo Sérgio Nogueira. Antes, porém, teve que defenestrar o general Fernando Azevedo, que havia nomeado inicialmente para o cargo, e no embalo o então comandante do Exército Edson Pujol, ambos contrários à politização dos quartéis.





Lula evitou um confronto com os atuais comandantes militares ao indicar para o Ministério da Defesa um político tradicional, de origem conservadora: José Múcio Monteiro. Entretanto, precisa promover uma reforma da Defesa que atenda aos objetivos de consolidar a pasta como um instrumento de poder civil e, ao mesmo, tempo modernizar as Forças Armadas, dando-lhes mais eficiência e transparência. A primeira providência será proibir atividades políticas dentro de organizações militares, o uso de posições oficiais, adoção ou rejeição de posicionamentos políticos, os comentários depreciativos acerca de lideranças políticas por militares da ativa, e o exercício por militares da ativa de funções públicas não ligadas ao setor de defesa.





É preciso evitar tanto o uso político das Forças Armadas como a partidarização política em organizações militares, mantendo as Forças Armadas leais ao sistema político vigente no país. São medidas que aprimoram as instituições democráticas e a profissionalização dos militares. Uma quarentena de 12 meses para que militares transferidos para a reserva remunerada ocupem cargos públicos na administração civil seria suficiente.