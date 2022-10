O mundo que Michele Bolsonaro e Damares Alves oferecem às mulheres

LUIZ CARLOS AZEDO





A primeira-dama e a ex-ministra e agora senadora tem feito campanha para o presidente Jair Bolsonaro (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)





Depois de algumas tentativas frustradas, consegui comprar na livraria Travessa, em Brasília, o livro “Os anos (Fósforo)”, premiadíssimo, da escritora francesa Anne Ernaux, ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura deste ano. É uma mistura de crônicas do cotidiano e filosofia, numa “autobiografia impessoal” que reconstitui a evolução dos costumes da sociedade francesa num período de 60 anos, que vai do imediato pós-guerra ao atentado às Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2021. Talvez a leitura nos ajude a entender um pouco melhor por que a maioria das mulheres não vota no presidente Jair Bolsonaro, embora ele tenha duas cabo eleitorais poderosas, a primeira-dama Michelle e a recém-eleita senadora por Brasília Damares Alves (Republicanos), ambas evangélicas.





“A vergonha era uma assombração na vida das mulheres. A maneira como se vestiam e se maquiavam era sempre acompanhada por um ‘demais’: curto, longo, decotado, justo, chamativo etc. A altura dos saltos, com quem anda, as saídas e voltas para casa, o fundilho da calcinha no fim do mês, tudo era objeto de uma vigilância generalizada da sociedade. (...) Nada, nem a inteligência, nem os estudos, nem a beleza, contava mais para a reputação sexual de uma moça, isto é, seu valor no mercado do casamento, do qual as mães, a exemplo das próprias mães, eram as guardiãs: se fizer sexo antes do casamento, ninguém vai querer ficar com você – ficava claro, nas entrelinhas, que só alguém em condição parecida poderia aceitar, isto é, a escória masculina, um doente, um louco ou, pior, um divorciado. A mãe solteira não tinha nada a esperar, só a abnegação de um homem que aceitaria colher seu erro.”





“Até chegar o casamento, as histórias de amor aconteciam escondidas do controle e julgamento dos outros”, completa Anne Ernaux, ao descrever o mundo no final dos anos 1950. De lá para cá, muita coisa mudou, houve uma revolução nos costumes, protagonizada pelas mulheres, que hoje ocupam espaços no mercado de trabalho e até nas forças armadas, em igualdade de condições. Algumas profissões, muitas das quais tiranizaram secularmente as mulheres, como a medicina, por exemplo, estão sendo dominadas por elas. Entretanto, muita gente vive e pensa como naquela época, o que provoca um choque de gerações.





Uma jovem, atualmente, vive de forma completamente diferente, embora tenha muito o que agradecer às mulheres mais velhas, como Anne Ernaux, que romperam as barreiras do preconceito e da discriminação, enfrentando o machismo e os preconceitos em condições absolutamente desiguais. As jovens de hoje têm um cardápio afetivo de acordo com as circunstâncias, que muda como as nuvens noturnas que escondem e desvelam a Lua e as estrelas: tem o “crush”, o “peguete”, o “ficante” e o até o “friends with benefits” (amigos com benefícios), que funciona como uma espécie de delivery afetivo. O namoro, o noivado e o casamento são coisas muito sérias para ser vinculadas apenas ao sexo. É um mundo virado de pernas para o ar.

Dois mundos

O mundo que Michelle e Damares oferecem às mulheres, na disputa entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro, é aquele descrito por Ernaux na sua juventude, não tem nada a ver com essa realidade dos dias atuais, em que as jovens mulheres vivem a plenitude de uma revolução de gênero, na qual a orientação sexual é uma opção individual garantida por direito. Também não é a realidade das mães dessas jovens, que viveram os dois momentos e, mesmo que não estejam de acordo com o comportamento da nova geração, não desejam que haja uma regressão aos costumes de sua adolescência e juventude, quando a virgindade era o tabu que alicerçava todas aquelas "vergonhas" descritas por Arnaux.





“Ela é a mulher com blush no rosto, os dois rapazes de trinta e poucos anos são seus filhos, a mocinha é namorada do filho mais velho, a do mais novo foi quem tirou a foto.(...) Tem vontade de continuar sendo provedora do conforto material dos filhos, para compensar a eventual dor do peso da existência que eles possam sentir e da qual ela se julga responsável, já que colocou os dois no mundo. Ela se acostumou com a ideia de que eles devem aproveitar a vida, apesar da situação precária dos dois, com contratos temporários em trabalhos inferiores à formação que têm, com seguro-desemprego, dependendo do mês, alguns bicos, em um eterno presente feito de música, seriados norte-americanos e videogames, como se eles prosseguissem indefinidamente uma vida de estudante ou artistas sem dinheiro, e, uma boemia de antigamente, tão distante da ‘situação’ dela na idade deles. (Ela não sabe dizer se a indiferença social deles é real ou fingida.)”





Nas palavras de Ernaux, eis uma cena típica da classe média, que vota majoritariamente com o presidente Jair Bolsonaro, embora a maioria das mulheres, em razão do machismo e de atitudes misóginas do presidente da República, se recusem a fazê-lo. Talvez a eleição esteja sendo decidida nesse universo, no qual observamos confrontos extremos de comportamento social. Entre as mulheres, segundo o DataFolha (19/10), Lula vence de 51% a 42%. Em termos geracionais, vence entre os mais jovens, de 16 a 24 anos (50% a 41%), na faixa de 45 a 59 anos (51% a 44%) e entre os com 60 anos ou mais (52% a 43%).