Haaland, a joia norueguesa que assombra a Europa

Haaland tem encantado o futebol da Europa com seu faro de artilheiro (foto: LINDSEY PARNABY/AFP)



Desde que ganhou mais visibilidade internacional, com a camisa do Borussia Dortmund, ele vem sendo apontado por especialistas como uma grande joia futebolística, talvez a maior dos últimos anos. E o que era promessa até bem pouco tempo já virou realidade. Cometa, alien, máquina de gols... Ele já foi chamado de tudo. O nome? Erling Braut Haaland. Quem gosta de futebol tem ouvido falar muito desse jogador. Quem não acompanha tão de perto o que acontece nos gramados do Velho Continente, certamente, ainda vai ouvir falar. O atacante norueguês de 22 anos assombra a Europa com seus gols há pelo menos duas temporadas.Desde que ganhou mais visibilidade internacional, com a camisa do Borussia Dortmund, ele vem sendo apontado por especialistas como uma grande joia futebolística, talvez a maior dos últimos anos. E o que era promessa até bem pouco tempo já virou realidade.









Filho do ex-volante Alf Inge Haaland, que disputou a Copa do Mundo de 1994 pela Noruega e atuou na Inglaterra por 10 anos. Nasceu em Leeds e, com três anos, se mudou para Bryne, na Noruega, com a família.





Em 2018, aos 18, começou sua trajetória ascendente no Red Bull Salzburg, da Áustria. No Mundial Sub-20 de 2019, marcou nada menos que nove gols na goleada por 12 a 0 da Noruega sobre Honduras, se transformando no recordista de gols em um mesmo jogo da competição de base.





Ainda na equipe austríaca, aos 19 se tornou o terceiro jogador mais jovem a fazer três gols em um mesmo confronto, o chamado hat-trick, da Liga dos Campeões: tinha 19 anos e 58 dias e fica atrás apenas de Raúl, ex-Real Madrid (18 anos e 113 dias), e Rooney, ex-Manchester United - 18 anos e 340 dias.





Em dezembro de 2019, o Borussia desembolsou 22 milhões de euros (R$ 145 milhões) pelo atacante nórdico, que deixou o Salzburg com 86 gols em 89 partidas no currículo, média de quase um por jogo.





Logo na estreia, ele saiu do banco para fazer três gols em 20 minutos. Detalhe: a equipe de Dortmund perdia por 3 a 1 para o Augsburg fora de casa. Com o hat-trick de Haaland, venceu de virada por 5 a 3.



Nessa partida, ele se tornou o jogador mais jovem a marcar um hat-trick no Campeonato Alemão desde que a competição passou a representar a Alemanha unificada.





Foram dois anos e cinco meses até que o gigante City abrisse o cofre para contratar a joia norueguesa, pagando, segundo números extraoficiais, 75 milhões de euros - o valor de mercado, diziam, alcançava a casa de 150 milhões de euros.





A despedida do clube alemão foi à altura das cifras astronômicas: segundo o jornal alemão "Bild", o atacante gastou quase 500 mil euros (R$ 2,5 milhões) com presentes para atletas e funcionários do Borussia, com mimos do quilate de relógios Rolex Submariner - avaliado em 15 mil euros (R$ 77 mil), presente para cada um dos jogadores - e Omega, de 7 mil euros (R$ 36 mil), dados para a comissão técnica.



Início fulminante no Manchester City





A estreia no Manchester City não fugiu ao roteiro: Haaland garantiu o triunfo por 2 a 0 sobre o West Ham em 7 de agosto. Em 12 jogos pelo time inglês, ele já tem 20 gols, média de quase dois por partida. Foi titular em todos os confrontos.





Diante do Manchester United, domingo passado, pela Premier League, a atuação mais espetacular. Ou mais uma. Protagonista da goleada do City por 6 a 3, fez três gols e deu duas assistências no resultado histórico. O tradicional jornal francês "L'Équipe" deu a ele a nota 10, o que foi conferido apenas a outros 13 jogadores na história, entre os quais, Messi, Lewandowski e Mbappé.





Haaland empilha recordes. Encanta. O gigante de 1,94m e 88 quilos está só começando. Aproveitando-se bem do porte físico, da técnica e da pontaria afiada, tem mostrando qualidades que, pela idade, ainda serão aprimoradas e nos fazem imaginar quando ele alcançará o auge. Aparentemente, o céu é o limite.