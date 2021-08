(foto: Cintia Rizoli/Divulgação)







“Meu corpo é político”. A frase, repetida à exaustão, seja em hashtags, textos, músicas, filmes, camisetas ou nome de bares em séries ficcionais, nos faz pensar justamente nisso: quais corpos são políticos?; existem corpos mais políticos que outros. E, no domingo, Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, nesta coluna dedicada aos corpos dissidentes, quero falar sobre os corpos de mulheres que amam outras mulheres.









A data é celebrada 10 dias depois do Dia do Orgulho Lésbico (em 19 de agosto) e ambas estão ligadas a episódios históricos para o avanço dos direitos e representatividade para as mulheres lésbicas. Conforme nos conta a história, é a partir da década de 1980 que a pauta, em conjunto com uma organização política com demandas específicas para estas mulheres, ganha novos contornos e destaque.





Enquanto sonhamos com nosso próprio bar Corpos Políticos, tal qual o que é retratado na série “Crônicas de San Francisco”, onde qualquer pessoa identificada com a sigla LGBTQIA+ ou não pode subir no palco e manifestar-se, usamos este espaço para falar sobre o que nos atravessa.





Revolução de Stonewall à brasileira





Uma década antes, a repercussão da Revolução de Stonewall já tinha se espalhado não só por Nova York, mas em todo o mundo e, por aqui, o Somos: Grupo de Afirmação Homossexual, criado para lutar pela pelos direitos da comunidade LGBTQIA , deu origem ao Grupo de Ação Lésbica Feminista (Galf), que contribuiu para a criação dos dias tanto do orgulho como da visibilidade.





Assim, em 19 de agosto de 1983, o Galf deu início a um protesto no Ferro's Bar, em São Paulo, num ato que ficou conhecido como o “pequeno Stonewaal brasileiro”, já que o local reunia corpos dissidentes que no contexto da ditadura militar sofriam repressão, como uma noite em que a polícia militar foi acionada após um grupo de lésbicas tentar vender exemplares do jornal “Chanacomchana”.

Por isso, o Galf, liderado por Rosely Roth, invadiu o interior do Ferro's para ler um manifesto lésbico contra a censura do bar e exigindo que a venda do jornal fosse permitida, bem como que elas fossem respeitadas. Após o levante, o proprietário do bar pediu desculpas ao grupo. Em 2003, a data foi fixada no calendário como o Dia do Orgulho Lésbico em homenagem à ativista. Um pouco antes disso, em 1996, foi criado também o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica.





Como nos diz a poeta, ensaísta e ativista da comunidade feminista negra Cheryl Clarke, no ensaio “Lesbianismo: um ato de resistência”: “ser lésbica em uma cultura tão supremacista-machista, capitalista, misógina, racista, homofóbica e imperialista é um ato de resistência que deve ser acolhido através do mundo por todas as forças progressistas”.





Ainda de acordo com ela, no ensaio: “Não importa como uma mulher viva seu lesbianismo – no armário, na legislatura ou na câmara (...) Não há um só tipo de lésbica, não há apenas um tipo de comportamento lésbico. Não há apenas um tipo de relação lésbica”.





A partir dessa premissa, é importante falarmos da pluralidade desses corpos, inclusive esses corpos nas ruas, vivendo em sua dissidência, em tempos obscuros de supervalorização da “moral e dos bons costumes”, portanto, visibilizar essas vivências e histórias se faz urgente.





E, para falar da importância da data, me cerco de livros de autoras contemporâneas que pontuam muito bem as existências lésbicas em suas obras para destacar a resistência desses corpos. Vale destacar aqui a multiplicidade de histórias, narrativas, estilos, evidenciando que a política destes corpos também se faz na escolha narrativa e subjetiva e encarar essa pluralidade é se permitir a chance de se conectar com outras versões e formas de se contar histórias, muitas sobre amor.