Quando Pepa jogou a culpa da goleada nos jogadores, selou seu destino

Pepa não suportou a pressão pelos maus resultados da Raposa e a possível perda do grupo e não é mais técnico da equipe celeste (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)





O técnico português Pepa foi demitido ontem após o Cruzeiro ser goleado pelo Grêmio por 3 a 0 no domingo. Não havia mais clima para ele, a partir do momento em que deu entrevista dizendo que, “se pudesse, teria trocado os 10 jogadores e não apenas cinco, como permite a regra”. Estou no mundo da bola há 45 anos e conheço muito bem o que acontece quando um técnico põe a culpa no grupo. Talvez ele tenha sido infeliz no comentário, mas os jogadores não perdoam. O dono da SAF, com 70%, Ronaldo Fenômeno – Pedro Lourenço tem 20% e o Cruzeiro 10% –, é da bola e sabe muito bem que Pepa perderia o grupo, e que a melhor opção era mesmo a demissão. A torcida do clube ficou dividida, pois muitos entendem que os jogadores são culpados pelo péssimo futebol que vem apresentando. Desde que foi criado, o esporte bretão tem uma máxima cruel: entre trocar 30 jogadores ou o treinador sobra sempre para o segundo. Não há outra receita. A demissão do treinador é líquida e certa.





Fiz um comentário ao vivo no meu canal de YouTube, ontem. Audiência lá em cima e muitos pedidos para que Cuca seja contratado. Me antecipei e conversei com Eduardo Uram, empresário, do técnico. Ele me disse que “o Cuca não vai trabalhar enquanto não resolver a questão dele na Suíça. Nós estamos reabrindo o caso lá e os advogados estão empenhados em provar a inocência dele. Em breve ele estará no mercado, e fazendo os grandes trabalhos que sempre fez. Fico feliz em saber que a torcida do Cruzeiro o quer, sinal de que ele é muito respeitado em Minas Gerais. Ganhou tudo no Atlético, mas tem a aprovação da torcida do Cruzeiro. Estamos trabalhando para reverter a situação na Suíça e logo tudo se resolverá”, diz Uram. Eu acho Cuca um baita treinador, e ele não pode ser punido para sempre por um caso que aconteceu em 1987. De lá para cá, ele trabalhou em tantos clubes, foi campeão, ficou rico e somente agora esse “linchamento” aconteceu. Não é justo que alguém seja impedido de trabalhar para o resto da vida. Que ele consiga provar sua inocência no caso do estupro na Suíça e volte a beira do campo, o mais rapidamente possível.





A torcida do Cruzeiro tem protestado pela falta de contato com a diretoria do clube. É sabido que Ronaldo tem muitos afazeres, mas ele tem uma equipe grande, que deveria vir a público dar uma satisfação nos momentos ruins e também nos bons. Os 9 milhões de cruzeirenses precisam saber como andam as finanças do clube, os objetivos na temporada e de que forma ele pretende tornar o Cruzeiro campeão novamente. Claro que nesta volta à elite, se manter nela é a principal meta, mas com receitas maiores, patrocínios e um time mais capaz é possível, sim, sonhar alto. Uma torcida acostumada a títulos, não pode ficar tanto tempo na fila. Ronaldo tem muito crédito, mas sua presença no clube, sua palavra e a comunicação com os torcedores serão fundamentais para que haja um elo entre eles.





Os torcedores falam em Rogério Ceni, Vagner Mancini, Cuca e outros nomes menos votados. Eu sugiro Odair Hellmann, que é ético e fez bons trabalhos por onde passou. Não sei o que pensa Ronaldo, pois a moda de técnicos estrangeiros está em alta no Brasil, mas, neste momento, a quatro meses do fim do Brasileirão, eu apostaria num técnico daqui mesmo. Até que um estrangeiro chegue e conheça o grupo, pode ser tarde. E vale lembrar que o Cruzeiro não pode entrar no Z4. Cair na zona do rebaixamento no returno é morte certa. Dificilmente quem vai pra lá consegue sair. O objetivo é garantir os 45 pontos, o mais rapidamente possível, e depois buscar algo maior, como uma Sul-Americana ou pré-Libertadores. O bom começo criou uma falsa expectativa até de brigar lá em cima, mas, com os jogos, a realidade veio a tona e todos perceberam a incapacidade do grupo. Por mais que Ronaldo tenha contratado na janela, o Cruzeiro ainda é carente em muitas posições e precisa repensar suas escolhas na próxima temporada. Antes, porém, com 25 pontos, tem que lutar por mais 20 para se manter no seu lugar de origem, a elite do nosso futebol. Pode ser que quando esta coluna esteja sendo lida o Cruzeiro já tenha anunciado alguém. Repito que um técnico brasileiro seria o ideal, pelo momento e por faltarem 17 jogos para o fim da competição.