Conversei com meu amigo Roberto Carlos, embaixador do Real Madrid, na quarta-feira, sobre a possibilidade de Carlo Ancelotti, assumir a Seleção Brasileira. O técnico italiano tem contrato com o Real até 2024 e já declarou que por ele “ficaria no clube para o resto da vida”. Roberto me disse: “Vai depender do jogo de quarta-feira, dia 5, no Camp Nou, entre Barcelona e Real Madri, pela Copa do Rei”. No jogo de ida, no Santiago Bernabéu, casa do Real, o time merengue perdeu por 1 a 0 e agora precisa vencer por dois gols de diferença para chegar à final da competição. Será que uma nova derrota para o time Culé poderá realmente culminar na demissão de Ancelotti, já que o Real Madri deve avançar na Liga dos Campeões, pois vai pegar o Chelsea?









Campeonato Espanhol





O grande problema é o pacote. O Barcelona abriu 12 pontos sobre o Real Madri no Espanhol, e está com a mão na taça, faltando 12 rodadas. Tanto Real quanto Barça, entendem que ganhar o Campeonato Espanhol é prioridade, muitas das vezes, acima da Champions League. De qualquer forma, na temporada passada, Ancelotti ganhou o Espanhol e a Champions, e goza de prestígio com o presidente, Florentino Perez, que é seu grande amigo. Como tem contrato até maior de 2024, há quem garanta que mesmo que haja um fracasso na temporada, Ancelotti será mantido. Os jogadores são fãs do treinador, que tem o grupo nas mãos. Mesmo quem fica na reserva, jamais reclamou, ainda mais pela renovação que ele vem fazendo, com as entradas de Rodrygo, Camavinga, Tchoumeni. Em breve o Real terá que se desfazer do seu fabuloso meio-campo, com os craques, Toni Kross e Luca Modric, ambos com idade avançada. Ancelotti é o cara certo para fazer a renovação.









Salário seria problema





Outro grande problema é que Ancelotti ganha cerca de 10 milhões de euros por temporada, algo em torno de R$ 65 milhões. Até que ponto a CBF estaria disposta a bancar um salário desse tamanho? Outro detalhe que pode manter o técnico italiano no cargo, é que os pretendentes não são vencedores, exceto Zidane, tricampeão da Champions, que também é um grande amigo de Florentino Perez, e que foi sacaneado na Seleção Francesa, pois tinha a promessa de assumi-la após a Copa do Catar, mas Didier Dechamps renovou por mais dois anos. Pochetino e Marcelo Gallardo são nomes que não empolgam os dirigentes merengues. Além disso, Ancelotti é pretendido por vários clubes de ponta da Europa, que pagariam até mais de salários, para tê-lo.









Obsessão





O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que atende aquilo que a torcida deseja e que não quer entrar em choque com ninguém, está à espera de Ancelotti, seu plano A, mas também deixa o português, Jorge Jesus, de sobreaviso, como plano B. Ele já foi convencido que José Mourinho é retranqueiro e que não seria um bom nome. Jorge Jesus é bem mais barato que Ancelotti, já anunciou que não vai renovar com o Fenerbaçe, da Turquia, e sonha em voltar ao futebol brasileiro, onde brilhou na temporada de 2019, com o Flamengo. Há um grande lobby para que ele seja o treinador. Ednaldo Rodrigues vai para a Europa agora no começo de abril, e já garantiu que até maio, a Seleção terá um novo treinador. Entre os técnicos brasileiros somente, Fernando Diniz, tem chances de assumir. Cuca, Mano Menezes e Dorival Júnior são carta fora do baralho na cabeça do presidente da CBF. Portanto, hoje, se alguém quiser apostar suas fichas, que as ponham em Ancelotti ou JJ. Eu poria 70% em JJ e 30% em Ancelotti.