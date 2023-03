Pepa não vai iludir o torcedor ao dizer que o time é bom

Técnico Pepa, que substitui Paulo Pezzolano, acredita que o Cruzeiro tem um grupo de jogadores de qualidade técnica acima da média (foto: GUSTAVO ALEIXO/Cruzeiro )





O técnico do Cruzeiro, Pepa, quer “enganar” alguém quando diz que “a qualidade técnica do grupo está acima da média”. Ou ele é um gênio e conseguiu ver aquilo que nenhum de nós conseguiu ou ele está fazendo média com quem o contratou. É sabido que o nível técnico do futebol brasileiro é dos piores da história e aí ele dizer que o do Cruzeiro é “acima da média” realmente é uma declaração um tanto quanto demagógica. Eu tenho pedido crédito para Ronaldo e sua equipe, mas não posso fechar os olhos para a fragilidade do time para a disputa do Brasileiro. A equipe está carente em várias posições e foi a que menos se reforçou com jogadores de qualidade, justamente pela falta de dinheiro. As dívidas são imensas e Ronaldo não pode passar os pés pelas mãos. Tem que administrar com mão de ferro, para não endividar ainda mais o clube. Porém, há um limite para o torcedor. Uma campanha digna da tradição do clube é o que ele exige para o Brasileirão. Ninguém está exigindo títulos, mas, pelo menos, uma equipe em condições de brigar por uma posição honrosa e que não fique perto da zona do rebaixamento a competição inteira.





O torcedor tem cobrado de Ronaldo apenas um time melhor e mais ajustado. A maioria joga com ele, mas alguns fatores serão determinantes para a campanha desta temporada. Um time confiável, que possa encarar seus pares e que saiba que não será goleado ou que será presa fácil. Na última semana, vimos faixas espalhadas por BH pedindo transparência e informações sobre a compra da SAF por Ronaldo, detonando o atual presidente, Sérgio Rodrigues. As faixas alegam que Ronaldo “ganhou o Cruzeiro, pois não colocou nem um centavo do seu bolso.” Não sei se a coisa funcionou assim, mas não há dúvidas que Ronaldo tirou o Cruzeiro do inferno e o recolocou no seu caminho normal. Na elite, com campanha espetacular. Um cara desse tem que ter crédito. Um nome mundial. Respeito ao ídolo, é fundamental, mesmo nos momentos de discórdia.





Eu já sugeri a Ronaldo que mostre de que forma o contrato para a compra do clube foi feita. Não custa nada. É sabido que a XP havia dito, através do Pedro Mesquita, em entrevista a mim, que havia outras 14 propostas, mas ninguém nunca soube quais. A única apresentada foi a de Ronaldo, num negócio feito entre ele, o atual presidente e a XP. Isso causou espécie nos conselheiros e nos torcedores. Por quê não houve uma divulgação maior, e por quê os homens que ajudaram o Cruzeiro na transformação em SAF, como Aquiles Diniz, Alvimar Perrela e Bruno Volpini não foram chamados no dia do anúncio da SAF, lá em São Paulo? São perguntas simples, que precisam ser respondidas. No mais, espero que o Cruzeiro encontre o seu caminho e que realmente possa fazer uma campanha digna do seu momento e da sua tradição. Ninguém está cobrando títulos, mas sim um time competitivo, para não passar vergonha no Brasileirão. Eu confio em Ronaldo. E você, torcedor?





Símbolos importantes





Quando vejo a imagem do Raposão do Cruzeiro lembro-me de Róger Flores, ex-jogador do clube, tirando a máscara do Raposão e pondo-a para comemorar um gol contra o Galo, na vitória por 3 a 1, há alguns anos. Quinta-feira, a torcida protestou pela mudança do mascote, que ficou completamente desfigurado. O torcedor tem toda a razão, pois o Raposão e o Raposinho são símbolos que não devem ser mudados. Eu só não concordo com protestos nos CTs dos clubes, país afora. Lugar de protestar é na arquibancada, com faixas, cartazes e cânticos não ofensivos. O que temos visto de norte a sul do Brasil são facções cobrando de jogadores, dirigentes e técnicos, que são ameaçados. Isso não pode virar rotina. É preciso que as autoridades ajam rapidamente. Tirando essa questão, o protesto é legítimo e o Ronaldo deve exigir a volta do símbolo tradicional, o mais rapidamente possível. A história do Cruzeiro e sua tradição precisam ser respeitados, mas parece que a equipe de trabalho de Ronaldo ainda não entendeu o que é o Cruzeiro. É preciso mais cuidado quando se mexe com símbolos e marcas do clube. Esse é um aspecto importante, mas acima de tudo é preciso exigir contratações e um time decente para as disputa do Brasileirão.