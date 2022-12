Os deuses do futebol escolheram Messi para o tricampeonato (foto: AFP)

DOHA - A Argentina é tricampeã do mundo. Derrotou a França nas penalidades, por 4 a 2, depois de 3 a 3 no tempo normal e na prorrogação, em uma partida épica, na qual os "deuses do futebol" escolheram Messi para ser coroado.



Mbappé sai da Copa gigante, como artilheiro, com 8 gols, marcando os 3 gols da França no tempo normal e na prorrogação. Messi marcou dois. Um jogo épico, histórico, de tirar o fôlego.



O título ficaria em boas mãos com qualquer uma das equipes, mas, Messi, aos 35 anos, escolhido o homem do jogo, fecha sua carreira na seleção com chave de diamante. Foi sua última partida com a camisa albiceleste.





"Torcer ou não torcer" por Messi, eis a questão. Por quê não? Porque ele é argentino e os argentinos jamais torceriam pelo Brasil, além disso, os torcedores são chatos ao extremo, com cantos racistas contra brasileiros.



Por quê sim? Porque Messi merecia fechar sua belíssima carreira com chave de diamante. Mas e Mbappé e Greizmann não mereciam, também? Claro que sim, mas já foram campeões do mundo em 2018, e Mbappé terá mais 3 Copas pela frente, e a França tem um belo grupo para estar na final, novamente, nos Estados Unidos.



Que dilema!



Confesso que torci por Messi, mas no fundo, pela França. Que confusão, Jaeci! Verdade. Conflito que toma conta de mim há 4 anos, desde que afirmei que França e Argentina fariam a final da Copa do Catar. Então, fiz o seguinte: que os "deuses do futebol" resolvam. Premiando a equipe que mais procurar o gol, eu sairia do Lusail Stadium, feliz da vida. E que Copa fantástica essa, a melhor das 8 que cobri in loco. Parabéns ao Catar.





Bola rolando. 88.966 pagantes no Lusail, esperavam um grande jogo. Em 90 minutos, ou 120, ou nas penalidades, conheceríamos o novo dono do planeta bola. Mac Allister fuzila da entrada da área e Lloris segura firme. De Paul e Mbappé se estranhavam. De Paul fuzila, a bola bate na zaga e vai à córner, quase enganando Lloris. Os argentinos estavam "comendo grama", lutando por cada centímetro do campo.



A França cozinhava o começo do jogo, esperando um contra-ataque com Mbappé. Messi fez jogada genial e tocou para De Paul, que devolveu, mas Messi passou da bola e Di Maria isolou. Só dava Argentina. Di Maria dribla Dembele e sofre o toque. O árbitro marca pênalti. Messi cobrou, deslocou Lloris e fez 1 a 0. Que festa! O sexto gol dele na Copa, artilheiro isolado. Os franceses pareciam não ter entrado em campo, tamanha a inoperância.



A Argentina marcava muito bem Mbappé e Griezmann, e assim, as jogadas não aconteciam. Num contra-ataque, Messi recebeu chegou perto da área e tocou para Di Maria, que só deu um leve toque para o gol. 2 a 0 e passeio argentino no Lusail. Era jogo de um time só. Aos 40 minutos, Dechamps tirou Dembele e Giroud e pôs Kolo Muani e Thurram. O desespero tomava conta dos franceses que não deram um chute a gol. Foi um primeiro tempo perfeito dos Hermanos que puseram uma mão na taça.





O lance do pênalti é contestável, mas a Argentina mostrou toda a sua superioridade. Conversei por mensagem com Arnaldo Cezar Coelho, me disse que foi um pênalti infantil. Os argentinos voltaram para o segundo tempo, querendo mais. A França continuava marcando mal. Parecia que a Argentina tinha dois jogadores a mais, tamanha a disposição em que chegava na bola. Mbappé não andava em campo. Tinha até marcação tripla nele.



Greizmann não criava, também bem marcado, e Rabiot estava muito mal. A França não tinha válvula de escape. Os argentinos não davam o menor espaço e marcavam com uma precisão absurda. A Argentina estava mais perto do terceiro gol, do que a França do seu primeiro. Os jovens franceses sentiram a decisão. Um passe de Griezmann para Mbappé mostrou a realidade francesa. Ele patinou e não conseguiu dominar a bola. Lloris salvou o terceiro gol com os pés, diante de Mac Allister. Mbappé saiu limpando e chutou por cima do gol. Aos 69 minutos, a França deu seu primeiro chute, e nem no gol foi. Aos 78 Kolo Muani foi lançado e derrubado por Otamendi na área. Pênalti que Mbappé bateu e marcou. 2 a 1.



O sexto gol dele na competição, se igualando a Messi na artilharia. O gol era a vitamina que os franceses buscavam, num jogo tão ruim para eles. Dois minutos depois, Mbappé foi lançado e fuzilou. 2 a 2. A França achou dois gols que pareciam impossíveis. Mbappé agora artilheiro isolado com 7 gols. Mbappé arrancou, fuzilou e quase marcou. Escanteio. Komn fez grande jogada e tocou para Thurram fuzilar. Martinez segurou firme. Messi recebeu e limpou. Lloris fez a defesa do jogo, espalmando à córner. A Argentina teve a taça na mão, mas não soube ganhar no tempo normal. Veio a prorrogação. A França estava melhor. Os argentinos sentiram o golpe. Messi fez grande jogada e deixou Lautaro na cara do gol. Ele chutou em cima da zaga. E assim terminou o primeiro tempo. Que jogo meus amigos e minhas amigas! Os últimos 15 minutos de bola rolando. Messi fuzila, Lloris espalma.



Lançamento para a área, chute forte, Lloris espalma e Messi, de pé direito faz 3 a 2. Seu sétimo gol na Copa, se igualando a Mbappé. A Argentina estava a 10 minutos do tricampeonato, quando Mbappé chutou e Montiel pôs o braço na bola. Pênalti contra a Argentina. Mbappé bateu e fez 3 a 3, seu oitavo gol na Copa, artilheiro isolado. Thurram quase fez o quarto. No finzinho, Thurram perdeu cara a cara com Martinez, e do outro lado, Lautaro perdeu para os argentinos. Mbappé ainda limpou a zaga e quase marcou.



Não teve jeito. A Copa do Catar seria decidida nas penalidades. Mbappé bateu o primeiro e fez. Messi também fez. Coman bateu e perdeu. Dibala bateu no meio do gol. 2 a 1. Tchoameni bateu para fora. Paredes fez 3 a 1. Kolo Muani fez 3 a 2. Montiel bateu e fez 4 a 2, dando o tricampeonato mundial a Argentina. No fundo, merecido, por tudo que os argentinos fizeram em campo. A França sai de cabeça erguida e com Mbappé mais gigante do que nunca. Messi fecha sua carreira com chave de diamante ao conquistar o maior título de sua vida.