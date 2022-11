Com Neymar ou é melhor sem ele?

"Que jogador com falta de sorte é Neymar" (foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

De Doha – Muita gente tem feito essa pergunta e eu não tenho medo de responder: Neymar é craque e não se abre mão de um craque. Temos que torcer pela recuperação dele, pelo menos para as oitavas-definal. Simples assim. O grande lance, porém, é que o time brasileiro não é mais só dependente dele. Neste momento, Vini Júnior é o jogador mais importante do time canarinho, e deverá carregar a responsabilidade de conduzir o Brasil até uma possível final. Logo ele, que foi tão preterido por Tite e que só foi chamado, depois que o treinador brasileiro conversou com o italiano, Carlo Ancelloti, que o aconselhou a convocar o jogador. E de “quebra”, ainda tem Rodrygo, que atua com Vini no Real Madri, e deverá ser o substituto do próprio Neymar, até que ele se recupere do sério problema no tornozelo.



Que jogador com falta de sorte é Neymar. É bem verdade que ele apanhou muito no jogo de abertura, mas a carga que recebeu no tornozelo, não me pareceu ter sido maldosa. Ficou fora de parte da Copa de 2014, quando teve um problema na coluna, atingido, deslealmente pelo jogador Zuñiga. Em 2018, protagonizou o famoso cai-cai, e virou chacota mundial.





Aqui no Catar, onde chegou inspirado e confiante em ser a sua Copa, foi mal na estreia, quase não foi notado em campo, e agora sofre com essa entorse no tornozelo. É preciso benzer Neymar, e que todos possamos torcer por uma rápida recuperação. O médico Felipe Kalil é um craque e saberá cuidar de Neymar e Danilo, sendo que esse último não fará falta. É muito fraco.





O Brasil entrará em campo nesta segunda-feira, para enfrentar a Suíça. Não temos tido sorte, digamos assim, contra os suíços, mas precisamos vencer para garantirmos, antecipadamente, a classificação, embora a gente saiba que Camarões, último jogo do grupo, será presa fácil. Hoje, às 22h daqui, estarei cobrindo Alemanha e Espanha, que deverá ser um jogaço. Os alemães vão jogar sua vida na Copa. Uma derrota e voltarão para casa mais cedo.





Vejam o que é o futebol: a Alemanha massacrou o Japão, mandou bola na trave, obrigou o goleiro japonês a fazer grandes defesas, e foi surpreendida em dois contra-ataques que resultaram em gols. O velho “quem não faz, leva”. Achei o time alemão bem estruturado e com jogadores de qualidade. Porém, em competição curta assim, não se pode bobear. Os gols perdidos, que poderiam definir a partida a favor dos bávaros, deram uma vida imensa aos japoneses, que conseguiram a maior vitória da história do seu futebol. E pelo que a Espanha apresentou na estreia, não será fácil para os alemães derruba-la.





Em toda Copa do Mundo há muitas surpresas, as chamadas “zebras”. Nessa, dois gigantes foram pegos de surpresa, até aqui: Alemanha e Argentina. Mas, com certeza, teremos mais surpresas pela frente. É normal apontarmos favoritos e darmos palpites sobre quais as duas seleções farão a finalíssima, mas os jogos, muitas das vezes, não confirmam nossas previsões. Todos estão no páreo para a classificação as oitavas, exceto o próprio Catar, dono da casa, que perdeu as duas partidas que fez e já se despediu. É ruim quando o dono da casa sai logo na primeira fase. Pelo investimento feito em infraestrutura para a Copa, mais de R$ 1 trilhão, os catarianos deveriam ter investido mais no futebol, para que tivssem uma seleção melhor.





COVARDIA

Mais uma vez a diretoria do Flamengo age de forma covarde ao mandar o técnico campeão da Libertadores e Copa do Brasil, Dorival Júnior, embora, e contratar o vice da CB, Vitor Pereira, que era técnico do Corinthians e não renovou. Dorival é um caráter ímpar, um cara excepcional e não merecia passar por isso. Se o futebol tivesse 10 Dorival Júnior, teríamos mais seriedade e respeito. A ele, minha solidariedade, e à diretoria do Flamengo, uma sonora vaia!





FRANÇA X DINAMARCA

Fiz esse jogo ontem, e me deliciei, pois é sempre bom ver Mbappé ao vivo e em cores. Tive esse privilégio em dois jogos da Liga dos Campeões, na temporada passada. O francês está voando e é o grande nome do futebol na atualidade. Didier Dechamps vai sair, ganhando ou perdendo. Zinedine Zidane será o substituto.