Daniel Alves, Gabriel Jesus e Martinelli são as incoerências de Tite

Tite anunciou a lista com 26 convocados (foto: Lucas Figueiredo/CBF)



O técnico Tite convocou a Seleção Brasileira para a Copa do Catar, sem novidades, pois era sabido que levaria seus preferidos, Daniel Alves, Gabriel Jesus e Martinelli, ambos do Arsenal, cujo diretor executivo é Edu Gaspar, que foi coordenador de Tite na Seleção Brasileira.



Daniel Alves, de 39 anos, é um ex-jogador em atividade, que não joga de lateral-direito há anos, que fracassou no São Paulo, no Barcelona e no Pumas, do México. Atualmente estava treinando no time B do Barcelona. Incoerência, desrespeito ao povo brasileiro e aos laterais em atividade no país, como Marcos Rocha e Rodinei, campeoníssimos. Dizer que Daniel Alves é um cara de grupo, não justifica. Seleção é momento. Convocar alguém que não joga desde setembro, que não está em alto nível, é uma incorência.





Também é incoerente chamar Martineli, já que Firmino foi convocado dezenas de vezes, e o jogador do Arsenal, não. Gabriel Jesus, o "artilheiro" que não faz gols, principalmente em Copas do Mundo. Tite justificou Daniel Alves: "Ele está bem fisicamente, é ótimo de grupo e tem a minha confiança". Perguntado por uma jornalista sobre a pesquisa do twitter que apontava que 86% dos torcedores brasileiros não concordavam com Daniel Alves, ele disse: "não me baseio em Twuitter. Não dou satisfação a rede social". Realmente quando o treinador não tem argumento, ele responde isso. É inadmissível esse tipo de convocação. Vale lembrar que o novo presidente da CBF não interferiu em nada. Manteve tudo que a antiga gestão deixou pronto, e deu liberdade para Tite convocar quem bem entendesse. Porém, se o Brasil for eliminado, o presidente não terá nenhuma responsabilidade. A culpa será única e exclusiva do técnico Tite.





No mais, os outros 23 convocados não foram surpresas. Claro que cada um tem uma preferência, mas no geral, não foi ruim. Os laterais são todos fracos, os zagueiros não inspiram confiança, do meio-campo para a frente eu gostei, exceto por Gabriel Jesus e Martinelli. Resta saber como o Brasil vai se comportar diante de adversários europeus.



Vamos abrir nossa participação contra a Sérvia, seleção de terceira linha do futebol mundial, depois a Suíça, de segunda linha, e Camarões, também de segunda linha. Se passarmos em primeiro, pegaremos Gana, Uruguai ou Coréia do Sul, já que acredito que Portugal será a primeira do seu grupo. Aí, avançando, nas quartas-de-final, poderemos pegar a Alemanha, e na semifinal, a Argentina. Tudo isso no campo da teoria. Do outro lado teremos França, Inglaterra, Holanda, Espanha, seleções fortes. O Brasil é sempre favorito, assim como Alemanha, Argentina e Itália, que nem na Copa do Catar estará.



Não seria nenhuma anormalidade o Brasil ganhar o Mundial, mas eu, particularmente, não acredito. Ficamos em primeiro nas Eliminatórias, enfrentando adversários fraquíssimos, exceto a própria Argentina. Nosso time não joga bonito, lema da CBF. Nosso time mais parece um bando em campo. Por sorte, surgiu uma garotada espetacular, que pode mudar o destino da seleção. Peço ao povo brasileiro que não torça contra, pois Tite não é dono do cargo, ele está treinador. E quem resolve sempre são os jogadores. Há técnicos que apenas distribuem camisas e levam os louros da vitória. A história conta isso. Enfim, é o Brasil, a amarelinha e mais uma Copa do Mundo. Independentemente de Tite, Gabriel Jesus, Daniel Alves e Martinelli, eu serei sempre Brasil.







Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Zagueiros

Éder Militão (Real Madrid)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (Chelsea)

Bremer (Juventus) Laterais

Danilo (Juventus)

Alex Sandro (Juventus)

Alex Telles (Sevilla)

Daniel Alves (Pumas)

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Lucas Paquetá (West Ham)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Atacantes

Neymar (PSG)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

Antony (Manchester United)

Gabriel Jesus (Arsenal)

Pedro (Flamengo)

Rodrygo (Real Madrid)

Gabriel Martinelli (Arsenal)