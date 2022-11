Técnico Tite divulga nesta segunda-feira a relação dos convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo do Catar. Brasil estreia contra a Sérvia, dia 24 de novembro (foto: FRANCK FIFE / AFP)





A convocação da Seleção Brasileira, amanhã, na CBF, não terá novidades, a não ser que Tite mude da água para o vinho. Previsível que é, o treinador deverá levar seus cupinchas, como Daniel Alves, que não joga de lateral há anos e que vive péssimo momento, Gabriel Jesus, que não faz gol pela seleção, Coutinho, armador que fracassou no Barcelona e foi mandado embora, Roberto Firmino, que até gosto, mas perdeu espaço. Alex Sandro e Danilo, fraquíssimos, estarão na lista. Na coluna desta segunda-feira, vou antecipar a lista dele, é claro, dentro daquilo que esse treinador tem mostrado e feito. Seleção Brasileira com um treinador sério e de verdade teria de ser convocada com os melhores do momento, mas com Tite não é assim. Ele privilegia sua panela e só não vai levar Renato Augusto, Paulinho e Fernandinho, porque a CBF não deixaria. Esses caras entregaram o Brasil a vida toda, assim como Thiago Silva, que é figura carimbada e deverá ser o capitão. Um cara emocionalmente desequilibrado, que chorou para não bater um pênalti contra o Chile, na Copa do Mundo no Brasil, e que já nos entregou em outras oportunidades. Não me canso de dizer isso, pois é a mais pura verdade.





Gostaria mesmo de ver os melhores de cada posição no momento. Rodinei é o melhor lateral-direito do país. Está na lista dos 55, mas Tite já inventou que ele joga por fora e não por dentro, como gostaria. Balela! Gabigol é o artilheiro das decisões, mas ele prefere Jesus, o atacante que ficou cinco anos na reserva de Aguero, que, quando parou, Guardiola, ao invés de usá-lo, preferiu mandá-lo embora para o Arsenal, contratando Haaland. Vejam como Tite é incoerente. O cara viajou o mundo durante os quatro últimos, em primeira classe, ficou em hotéis de alto nível, frequentou os melhores estádios, sendo que seu grupo já estava em sua cabeça há tempos. Convocou mais de 100 jogadores e a gente sabe que vai levar sua panela! O presidente, Ednaldo Rodrigues, que assumiu há pouco, não quis interferir, pois em caso de fracasso cairia nas suas costas, mas vai mandar todo mundo embora, após o Mundial. O Brasil tem excelentes jogadores atuando aqui, mas Tite só privilegia os chamados europeus. Parece que o jogador que sai daqui é melhor por estar em outro continente. A incoerência é a marca de Tite.





Seu filho tem viajado com ele para fazer observações na Europa. Um rapaz muito bem preparado, que estudou aqui nos Estados Unidos, mas que não tem currículo no futebol para ser auxiliar técnico. E ninguém questiona. Imaginem se fosse filho de Vanderlei Luxemburgo, trabalhando com o pai. O mundo cairia! Tite pode tudo. É uma vergonha! Muitos leitores e leitoras mandam mensagens dizendo que vão torcer contra, justamente por causa dessa panela do treinador. Eu discordo, pois Tite e esses comandados dele não nos representam, mas, vestindo a amarelinha, não podemos torcer para perder, como disse o ex-jogador Vampeta. Porém, se o Brasil ganhar a Copa, irá contra tudo o que pensamos de futebol arte, de técnica e talento. Será uma seleção de panela, de amigos dos amigos, de parceria entre treinador e sua trupe. Eu já disse que se ele quer homenagear esses jogadores fracassados em seleção que faça um churrasco ao melhor estilo gaúcho e os receba em sua casa. A seleção é o maior patrimônio esportivo do povo brasileiro, e como tal deve ser respeitada.





Tite não é o dono dela. Está treinador e vai sair após a Copa. O grande erro foi a gestão passada tê-lo mantido, após o vexame na Rússia. Ele deveria ter tomado um pé na bunda, ainda no vestiário, após a derrota para a Bélgica. Tite não me agrada, sua filosofia de trabalho também não. Milhares de torcedores acusam treinadores de fazer conchavos com empresários para convocar A ou B. Eu não seria leviano a esse ponto, pois acho Tite um cara decente, nesse aspecto. Acho que ele peca mesmo pelas preferências equivocadas. Nunca me esqueço que ele rebaixou o Atlético e que fez outros trabalhos ruins. Mas se recuperou no Corinthians e vem daí a explicação para ter levado o péssimo Fagner e o mediano Renato Augusto para a Copa da Rússia. Espero que Tite me desminta e convoque, amanhã, realmente os melhores, para que possamos sonhar com o hexa. Se privilegiar sua panela, com certeza voltaremos mais cedo, em mais um fracasso em Mundial. Se ele convocar os melhores, vou aplaudi-lo de pé. Se mantiver sua confraria, vou apenas lamentar. A seleção é do povo e não do treinador. Felizmente, ganhando ou perdendo, ele já disse que vai embora. Que leve com ele sua trupe, fracassada na Copa da Rússia. O Brasil quer um treinador de verdade, com conceitos modernos, futebol ofensivo e sem proteção a atleta A ou B. Me desminta, Tite! Convoque os melhores, é só isso que o povo brasileiro quer!