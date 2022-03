O sorteio dos grupos da Copa Libertadores da América foi realizado na semana passada, definindo as chaves dos 32 clubes (foto: Christian Alvarenga/AFP)







O sorteio dos grupos da Copa Libertadores 2022 apontou Atlético Mineiro e América no mesmo grupo, com Independiente Del Valle, do Equador, e Deportes Tolima, da Colômbia. Teoricamente, um grupo onde o Galo é o grande favorito a ser o primeiro colocado. Os outros três brigarão em condições de igualdade. O Atlético, por ter ganhado o Brasileiro, Copa do Brasil e Supercopa, numa belíssima sequência, é apontado como o melhor time do Brasil. Resta saber se confirmará com o novo treinador o excepcional trabalho deixado por Cuca, campeoníssimo em 2021.





O grupo é praticamente o mesmo, já bastante entrosado e com os jogadores atuando em alto nível. É sempre bom lembrar que a Libertadores é uma competição traiçoeira, onde “porco magro é quem suja a água”. Portanto, não existe já ganhou. Lembro do Independiente Del Valle ter aplicado uma sonora goleada no Flamengo, e o time carioca perdeu até o rumo de casa. Como diria meu amigo Chico Maia, companheiro de tantas coberturas internacionais, “caldo de galinha e cautela não fazem mal a ninguém”.





O Palmeiras caiu, mais uma vez, num grupo teoricamente muito fraco, e deve avançar com tranquilidade, em busca do tricampeonato consecutivo, que seria seu quarto título na competição. Boca e Corinthians caíram no grupo da morte, mas, ainda assim, acredito na classificação dos dois. O Athletico-PR não deverá ter problemas. O Bragantino vai ter que lutar muito para se classificar, num grupo que tem Nacional, do Uruguai, Vélez e Estudiantes, da Argentina.





O Coelho terá que entender a competição, para tentar uma das vagas. O Fortaleza também terá dificuldades com Ríver Plate, Colo-Colo e Alianza Lima. Já o Flamengo não deverá ter dificuldades para ser o primeiro do grupo, que tem Universidade Católica, Sporting Cristal e Talleres, de Córdoba. Tudo isso no campo da teoria e suposição, pois, quando a bola rola, a história a ser contada poderá ser diferente.





Sou a favor de uma Libertadores com 20 clubes. Campeão e vice de cada país. Mas a Conmebol, ávida por dinheiro, inchou a competição com 32 clubes, sendo seis brasileiros e seis argentinos. Acho muito. Sou pela qualidade e não pela quantidade. E não é só a Conmebol. Fifa e Uefa também incham suas competições. O dinheiro fala mais alto que qualquer coisa. Muitas emoções nos esperam a partir de abril. Boa sorte aos dois mineiros na principal competição da América do Sul.





REENCONTRO TORCIDA-SELEÇÃO

Foi muito legal ver o reencontro entre os torcedores e a Seleção Brasileira no Maracanã lotado, na quinta-feira. Alguns mais pessimistas dizem que não é a verdadeira torcida brasileira e sim influencers, galera das redes sociais e “burgueses”, e que o povão mesmo ficou de fora. Eu acho triste não termos ingressos a preços populares, para privilegiar o verdadeiro torcedor. Porém, o mais importante foi ver a empatia entre parte do povo brasileiro e a nossa seleção, única pentacampeã do mundo. Ambos precisam se abraçar em ano de Copa do Mundo e trocarem energias positivas.





Eu estou apoiando Tite e os jovens garotos, principalmente. Vestiu a amarelinha, sou mais Brasil. Claro que estamos longe do futebol ideal, mas eu pergunto: quem está no topo, quem está praticando um belo futebol? Sinceramente, ninguém! Vejam que a Itália, atual campeã europeia, que nos encantou com futebol de alto nível, na Eurocopa, em julho, ficou fora de sua segunda Copa consecutiva. Brasil, Alemanha, Argentina, França e Inglaterra são os favoritos no Catar. Se houver qualquer coisa diferente disso, para mim será zebra.





Vamos fechar uma corrente em prol da nossa Seleção. Se ganharmos o hexa, vamos abrir dois títulos a mais que Alemanha e Itália. Se não conseguirmos, somente a Alemanha poderá encostar na gente, caso vença o Mundial. Se eu tivesse que arriscar um palpite, arriscaria na França como bicampeã consecutiva, já que ganhou na Rússia, e tricampeã no total, pois seu primeiro título foi em 1998, justamente em cima da gente. É apenas um palpite, pois vejo os franceses muito fortes. Mas, é claro, quero ver o nosso Brasil no topo novamente!