Arena do Atlético e a cortina de fumaça depois da eliminação

Os torcedores estão de luto, buscando no Brasileirão e Copa do Brasil uma forma de confortar a tristeza. O Galo tem mais time, mais grupo e mais técnico que o Palmeiras, mas o futebol é o esporte coletivo em que o mais fraco pode vencer o mais forte, e, neste momento, o Galo, embora eliminado, é mais forte que o Palmeiras.



É sabido que no Brasil, uma obra nunca custa aquilo que se projeta no início dela. Sempre há mais gastos, que encarecem o planejamento e orçamento. Querer justificar o aumento da obra em cima das contrapartidas da prefeitura é um ato de covardia de quem faz. Vocês acham que a prefeitura teria interesse em cobrar aquilo que não lhe é devido? Balela. Um dia depois da eliminação do Galo, da Libertadores, eliminação doída e difícil de ser digerida, querer tapar o sol com a peneira não é realmente fora de propósito. Que falem em obra do estádio mais pra frente. Nesse momento, é querer passar pano e jogar para a torcida. O torcedor não quer saber de obra de estádio, neste momento. Parece que querem tapar o sol com a peneira, com acusações levianas a prefeitura de BH. O que ela está cobrando, segundo assessores, é o que o contrato assinado e aprovado pela Câmara de Vereadores determina. A prefeitura não pode abrir precedente nem para obra do Atlético nem para nenhuma outra da cidade. Cobra o que o que foi acordado e assinado no contrato que está vigente. Querer imputar à prefeitura a responsabilidade por cobrar as contrapartidas que estão no contrato assinado e aprovado pelos vereadores, é uma irresponsabilidade.É sabido que no Brasil, uma obra nunca custa aquilo que se projeta no início dela. Sempre há mais gastos, que encarecem o planejamento e orçamento. Querer justificar o aumento da obra em cima das contrapartidas da prefeitura é um ato de covardia de quem faz. Vocês acham que a prefeitura teria interesse em cobrar aquilo que não lhe é devido? Balela. Um dia depois da eliminação do Galo, da Libertadores, eliminação doída e difícil de ser digerida, querer tapar o sol com a peneira não é realmente fora de propósito. Que falem em obra do estádio mais pra frente. Nesse momento, é querer passar pano e jogar para a torcida.



A maior dificuldade será o técnico Cuca conseguir elevar o moral dos jogadores, e trabalhar o emocional deles, pois a classificação para a final da Libertadores era tida como certa, tamanha a qualidade do grupo. Galo joga neste sábado, às 21h, contra o Internacional , no Mineirão. Em 9 jogos em casa, são 7 vitórias, um empate e uma derrota, um aproveitamento excepcional. Uma vitória contra o Colorado vai manter o Atlético na liderança isolada da competição, aumentando sua vantagem para Palmeiras e Flamengo.A maior dificuldade será o técnico Cuca conseguir elevar o moral dos jogadores, e trabalhar o emocional deles, pois a classificação para a final da Libertadores era tida como certa, tamanha a qualidade do grupo.