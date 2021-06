Tenho pena de Cuca, um refém da herança maldita de Jorge Sampaoli

No Campeonato Brasileiro, o Atlético, do irregular Keno, vem de mais uma derrota decepcionante, agora para o Ceará (foto: PEDRO SOUZA/ATLÉTICO)





Abalado pela tragédia do desabamento de um prédio em Miami, próximo à minha casa, onde morava um amigo meu, Bruno (felizmente, escapou junto com sua esposa), ontem corri pela praia para fazer um vídeo da parte que desabou e informar ao nosso telespectador e leitor. As cenas são terríveis, pois desabaram 55 unidades, de um total de 132, deixando 159 pessoas desaparecidas, quatro mortos e dezenas de feridos. Ainda não há informação sobre o que causou a tragédia, mas uma das hipóteses é de problemas estruturais. Como digo sempre, estou no esporte por opção, mas quem é jornalista deve estar pronto para atuar em todas as frentes. Na minha carreira só não cobri guerras.





Dito isto vamos falar de futebol. O Atlético perdeu oito pontos para equipes que não vão disputar o título brasileiro. Fortaleza, Chapecoense e Ceará. Segundo os torcedores fanáticos, o time estava desfalcado de 14 jogadores por causa da COVID-19, lesionados e liberados para a disputa da Copa América. Porém, a realidade não é essa. Do time titular estavam ausentes Nacho Fernández, Savarino e Junior Alonso. Os demais atuaram contra o Ceará. Everson, Guga, Réver, Gabriel (ele já foi titular em vários jogos), Arana, Allan, Zaracho, Hulk e Keno. Nove titulares em campo, num jogo em que o goleiro Everson fez defesas impossíveis, mas falhou nos dois gols do time cearense, reconhecendo ao final da partida, em entrevista bem sincera.





O torcedor atleticano fica furioso quando digo que o time é mediano. Então, peguem o grupo do Galo e vejam quem é vencedor? Nacho Fernández é o único com esse DNA, pois ganhou tudo com o River Plate. Os demais, inclusive Hulk, são jogadores que nada ganharam na carreira. Keno era reserva no Palmeiras e só tem aquela jogada, já manjada, que não dá mais certo. Os outros jogadores são medianos, sim.





Fico com pena do técnico Cuca, que não pode falar para não se indispor com a herança maldita que Sampaoli deixou. Um grupo numeroso de jogadores razoáveis. Não adianta ter quantidade e não ter qualidade. Pagar R$ 25 milhões em Nathan e Hyoran foi um erro. Jogadores bem medianos, que não foram campeões de nada. Vargas e Sasha são outros jogadores médios, assim como Tchê Tchê. A carência de títulos importantes faz o atleticano se apegar a qualquer coisa. Vejo muitos apontando o Galo como candidato a tudo o que vai disputar, para fazer média com a torcida. Eu não faço isso. Mostro a realidade, o que penso e, normalmente, no fim das competições, os que me criticavam me dão razão.





Vejam vocês que Sampaoli pediu a contratação desses jogadores medianos, mas, na hora de levar alguém para o Olympique de Marselha, foi buscar Gérson, no Flamengo. Por que será? A verdade nua e crua é que Sampaoli deixou uma legião de jogadores “bonzinhos” sem DNA de vitórias. Inflacionou a folha atleticana e se mandou. Um zagueiro do nível de Bueno ganhar R$ 400 mil mensais, Vargas, R$ 900 mil, Keno, R$ 700 mil, Sasha, R$ 500 mil, é uma aberração.





Portanto, atleticanos, se vocês querem se iludir, que se iludam. Mas eu não irei iludir ninguém. O Atlético tem um grupo mediano, como a maioria dos times brasileiros, com jogadores que não têm o DNA de títulos. Em copas, competição mata-mata, até pode caminhar, pois muitos times de Série B já ganharam a Copa do Brasil, por exemplo. Porém, em competição por regularidade, é muito difícil.



Estou aqui para dar opinião séria e coerente com minhas convicções. Quem gostar, bem. Quem não gostar, não é obrigado a me seguir nas minhas redes sociais nem a me ler neste espaço. Porém, como minha audiência é muito grande, agradeço aos que acreditam em mim, mesmo os que discordam de forma educada e ponderada. Opinião, cada um tem a sua, e eu respeito todas elas, desde que a contestação seja com educação. Os doentes que me mandam “tomar caju” e me xingam de fdp, eu deleto e excluo. Esse tipo de gente mal-amada, malresolvida, frustrada, revoltada e invejosa, eu quero longe!