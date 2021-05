Fracassados na Seleção reforçam prestígio com Liga dos Campeões

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press %u2013 11/10/19)

O que eu temia aconteceu: Fernandinho, aquele volante medíocre, que nos entregou nos 7 a 1 para a Alemanha em 2014 e nos 2 a 1 contra a Bélgica em 2018 é finalista da Champions League pelo Manchester City. Assim como Thiago Silva, do Chelsea, o chorão do Mineirão, que se recusou a bater uma das penalidades contra o Chile, também na Copa de 2014, além de entregar o Brasil na Copa América de 2015. Por que eu temia isso? Porque agora Tite os manterá eternos até a Copa do Catar, em novembro do ano que vem, e o fracasso brasileiro será certo. Não só eles, mas Daniel Alves, Philippe Coutinho, Paulinho, Renato Augusto, Fágner e aquela famosa confraria do técnico brasileiro. Vale lembrar que tanto Fernandinho quanto Gabriel Jesus são reservas no City, mas titulares absolutos na Seleção. Enquanto isso, jovens e excepcionais jogadores são excluídos por não fazerem parte da “família Tite”.





Venda da sede









O zagueiro Thiago Silva, do Chelsea, está na decisão mais importante da Europa, mas isso não apaga seus deslizes na Seleção (foto: JAVIER SORIANO/AFP)

O Cruzeiro deve vender a sede do Barro Preto para saldar compromissos e melhorar sua situação financeira. É uma pena ver uma instituição tão gigante à beira da falência, sem um norte. O esforço dos irmãos Masci, Perrella e do doutor Gilvan foi posto por terra na gestão temerária, inconsequente e irresponsável de Wagner Pires (foto), que jogou o Cruzeiro na Segundona. Não seria a hora de a Justiça apurar qual o verdadeiro valor desviado dos cofres do clube e tentar resgatar tudo de volta? Se há desvio, e ele foi comprovado, o que falta para que os envolvidos devolvam o produto do roubo? Essa é a pergunta do torcedor azul. Os caras serão presos ou não? Vão devolver a grana desviada ou não?





O presidente bancou





O técnico Cuca (foto) foi uma aposta exclusiva do presidente Sérgio Coelho. Seus colaboradores não queriam contratá-lo, mas o presidente impôs sua decisão e o levou para a Cidade do Galo. Rodrigo Caetano também apoiou, pois gosta do trabalho de Cuca. O técnico é vencedor e precisa de tempo para impor sua filosofia de trabalho, que é bem diferente da filosofia do inconsequente Jorge Sampaoli. Não esperem dele um time mordendo lá em cima, marcando por pressão a saída de bola do adversário, mas saibam que ele vai ajustar a equipe ao seu modo. Cuca não pediu Hulk, contratado antes dele, mas está convivendo com ele de forma respeitosa e profissional. Não é seu amigo, mas enquanto ele estiver fazendo gols, terá a paciência do treinador. O futebol é assim. Bola na casinha, tudo bem. Bola fora dela, nada feito. É crise mesmo.





Fracasso na Europa





A notícia circulou forte na Catalunha, inclusive com o preço dos direitos econômicos do jogador em cerca de R$ 160 milhões. O Flamengo nega. Vale lembrar que Gérson fracassou na sua passagem pela Europa, assim como Gabigol, que ficou um ano na Inter de Milão, foi reserva e marcou um gol apenas. No Flamengo, é artilheiro, marca gols em quase todos os jogos, e é comparado aos grandes da história do clube pela geração nutella. O futebol brasileiro está mesmo na lama, pois por essas bandas os caras realmente jogam muito, decidem jogos e ganham taças. Na Europa, a banda toca diferente.