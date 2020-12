Galo vacila no fim e cede empate ao Inter. Que bobeada!

Peglow marcou o gol de empate do Internacional, no Mineirão (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D. A Press)



VEJA OS GOLS DO JOGO E A REPERCUSSÃO COMPLETA NO SUPERESPORTES O Atlético tinha os três pontos garantidos até os 43 minutos do segundo tempo. Mas, numa bobeada, sofreu o gol de empate do Inter, perdendo 2 pontos preciosos. E olha que o Inter estava com um time alternativo, pois prioriza o jogo com o Boca, pela Libertadores, na próxima quarta. Com o resultado, o Galo continua em segundo lugar, com 43 pontos e um jogo a mais que o Flamengo, que tem 42. O São Paulo, com 47, é líder isolado e com um jogo a menos.





O Atlético entrou com 3 zagueiros. O Inter, bem recuado, explorando os contra-ataques. Na área técnica, Sampaoli estava de volta, depois de contrair Covid-19. Seus gritos eram ouvidos por todos. E ele ficou nervoso quando Yuri Alberto recebeu o cruzamento e cabeceou para o chão, fazendo Inter 1 a 0. Everson ainda tocou na bola, mas não o suficiente para impedir que ela tocasse as redes.





Isso não foi motivo para o Atlético se abater. Numa confusão na área, a bola sobrou para Réver cruzar. Porém, Musto tocou na bola e fez contra. 1 a 1.





O jogo era bom e cheio de oportunidades. O Atlético espremia o Inter, mas o time gaúcho estava muito bem postado na defesa. O Inter, depois que perdeu o técnico argentino Coudet, caiu assustadoramente de produção. E, como quarta-feira vai jogar sua vida na Libertadores, teve que poupar alguns jogadores. Se o grupo titular já não é dos melhores, imaginem com os reservas!





O Atlético explorava sua melhor jogada: Keno pela esquerda. Mas a cobertura do Inter era boa. Como o São Paulo chegou aos 47 pontos e deverá chegar aos 50, em jogo atrasado, contra o Botafogo, quarta, no Morumbi, o Galo precisava vencer, para ficar com 45 pontos e não deixar o time paulista desgarrar.





Keno recebeu no meio-campo, e, inspirado por Rafael Sobis, tentou surpreender Lomba de longe. Porém, o goleiro do Inter estava muito bem colocado e segurou firme. Esses goleiros adiantados são terríveis.





Guga é sempre lançado na direita. Entretanto, chega à linha de fundo e toca sempre para quem vem atrás. Ele nunca cruza, não tenta o drible. Realmente um lateral bem comum e fraco. Observem o jogo dele. Só toca a bola para trás. Yuri Alberto entrou na área, driblou Ígor Rabelo e caiu na área, pedindo pênalti. O árbitro mandou seguir.





Vargas foi lançado, venceu o zagueiro e tocou no cantinho. A bola tirou tinta da trave e foi pra fora. Yuri Alberto foi derrubado na entrada da área. Fernandez bateu, e Réver pôs a escanteio. Os goleiros não trabalharam. No último lance, Vargas recebeu na entrada da área e chutou por cima do gol. Dessa forma, o primeiro tempo acabou.





No segundo tempo, o Inter voltou com o time um pouco mais adiantado. O empate não era bom para nenhum dos dois. O Galo errava passes de meio metro. O Inter cometia um erro crucial: Keno estava solto na esquerda, sem cobertura da zaga do Inter. Por outro lado, Rodinei era mais intenso, nas costas de Arana.





Keno cruzou, Hyoran tocou para Sacha e ele cabeceou para fora, diante de Lomba. Perdeu uma chance incrível!





Keno limpou pela esquerda e cruzou na cabeça de Hyoran. Ele tocou com categoria para fazer Galo 2 a 1.





O Inter pôs Thiago Galhardo, artilheiro do campeonato, com 15 gols. Lindoso arriscou de longe. A bola desviou no Réver e foi a escanteio. Sampaoli tirou Sacha e pôs Allan Franco. Marrony também entrou, assim como Zaracho.





Keno saiu para a entrada de Nathan. O Galo foi castigado quando houve um bate rebate no meio-campo. A bola sobrou para Peglow que tocou na saída de Everson. Um castigo. 2 a 2.





Agora, o Galo terá dois jogos fora, contra o Athletico-PR e contra o próprio São Paulo. Duas paradas indigestas. Que bobeada, Galo!