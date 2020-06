Galo segue contratando, mas não paga funcionário demitido

Depois de terem sido mandados embora do Atlético, alguns trabalhadores reivindicaram, na porta da sede de Lourdes, o pagamento da rescisão contratual, que ainda não ocorreu para alguns deles. Um dos manifestantes se disse “revoltado por saber que o clube está contratando, gastando fortunas, mas que não está nem aí para o pessoal demitido”. Vale lembrar que as contratações estão acontecendo graças aos atleticanos ilustres, que sempre estiveram ao lado do Galo. O problema é que os altos salários dos contratados terão de ser bancados pelo clube. Vocês acham que Keno, que estava no mundo árabe, acertou para receber menos de R$ 500 mil mensais? Segundo consta, Sampaoli, por exemplo, ganha R$ 1, 2 milhão mensais. Os parceiros pagam boa parte e o Galo paga os R$ 500 mil restantes. Uma boa fortuna para um técnico que só ganhou uma Copa América pelo Chile em 2015.





Fla x Bangu





Enquanto Flamengo e Bangu jogavam no Maracanã (foto) na quinta-feira, no reinício do futebol no Rio de Janeiro e do Campeonato Carioca durante a pandemia de coronavírus, duas pessoas morriam ao lado, no complexo do Maracanã, justamente pela contaminação do vírus. Mesmo sem público e com todos os cuidados sendo tomados, é desumano a gente perceber que as pessoas não estão muito preocupadas com vidas. Ronaldo Fenômeno criticou a volta prematura do futebol num momento de pico da pandemia no Brasil. É realmente estarrecedor saber que o dinheiro se sobrepõe a uma vida. A que ponto chegamos! Muitos disseram que o coronavírus seria um divisor de águas e que a humanidade se tornaria melhor. Balela. Quem é do bem continuará sendo, e melhor ainda. Mas quem é do mal, esse não tem jeito. A ganância está matando a humanidade.





Situação gravíssima e quase irreversível

Não adianta os cruzeirenses imaginarem que o clube vai sair da situação em que se encontra por conta da nova diretoria. Na verdade, ela pegou o clube quebrado, quase insolvente, e não fará muita coisa com os poucos patrocinadores que tem e com as perspectivas na Série B. A situação continua gravíssima, de CTI. A sorte é que, com a parada do futebol por causa da pandemia do coronavírus, os clubes da Série B estão em situação muito ruim e talvez o Cruzeiro não tenha grandes dificuldades para subir. Porém, se não contratar, dificilmente estará na elite em 2021. Acreditar que o argentino Ariel Cabral é solução para um time de futebol é bobagem. No tempo em que está na Toca da Raposa não disse a que veio e não seria agora que o faria. Economistas dizem que o clube vai levar uns 15 anos para se recuperar e voltar a ganhar taças. Isso se seguir a cartilha da organização e transparência, pagando suas dívidas em dia.





David Luiz é uma piada

Depois de entregar o Brasil na Copa de 2014, com atuação desastrosa contra a Alemanha, quando abandonou a zaga na ânsia de empatar a partida e viu os alemães marcarem quatro gols em seis minutos, nos 7 a 1, David Luiz (foto) continua entregando o jogo na Inglaterra. Mandado embora do Chelsea, arrumou uma vaguinha no Arsenal. No jogo contra o Manchester City, na quarta-feira, entregou dois gols e ainda foi expulso. Porém, se quiser uma vaga na seleção de Tite, é só ligar para o treinador e participar da sua confraria. Com Tite, jogador nenhum precisa ser bom de bola e, sim, de conversa e bate-papo. Os torcedores dos Gunners pedem a saída do zagueiro, pois não confiam nele nem um pouco. E para piorar, Pablo Marí, contratado do Flamengo, rompeu os ligamentos do tornozelo e está fora da temporada.