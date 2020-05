Cruzeiro não vai perder taça da Copa do Brasil, nem o dinheiro ganho na competição

O Cruzeiro é o campeão de fato e de direito das Copas do Brasil de 2017/2018, e o prêmio financeiro conquistado não corre nenhum risco (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press )







EXCLUSIVO: O Superesportes publicou, com exclusividade, ontem, entrevista com o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, na qual ele desmente que o Cruzeiro perderá a taça da Copa do Brasil de 2018 e devolver os R$ 60 milhões que ganhou em premiação. “É mentira, isso não existe. A CBF ficou muito feliz pela eleição do presidente, Sérgio Rodrigues, um jovem sério, talentoso e competente, que vai tirar o Cruzeiro dessa situação. A CBF está ajudando o clube, já antecipou dinheiro da cota da disputa da Série B, e estará ao lado do Cruzeiro nesse novo processo de reconstrução. Os seis pontos perdidos, por falta de pagamento de dívidas com clubes na Fifa, não serão devolvidos, mas, daqui pra frente, o clube, com essa nova gestão, séria e transparente, estará atento a todos os movimentos. Não tenho dúvidas de que, pela grandeza, o time azul estará na elite do futebol em 2021, e a CBF será parceira para tudo o que ele precisar, assim como todos os nossos filiados. A torcida pode ficar tranquila. Esse negócio de devolver taça ganha em campo e o dinheiro da premiação nunca foi cogitado pela CBF”. O Cruzeiro foi o campeão de fato e de direito e o torcedor precisa ficar atento, pois fake news no Brasil, infelizmente, virou uma rotina.





Médico, o doutor Feldman também falou sobre a volta do futebol brasileiro. “Não temos essa pressa, embora todos estejamos ansiosos por ver a bola rolar. Ninguém aguenta mais, é verdade. Porém, precisamos cuidar das vidas, salvar vidas e, nesse ponto, temos de ter a tranquilidade de fazer tudo de acordo com o protocolo. Há 15 dias, falamos com o Ministério da Saúde, por meio de um protocolo muito bem elaborado, com todos os médicos do futebol brasileiro, infectologistas, epidemiologistas sobre a possibilidade da volta do futebol. A CBF se preparou desde o início da pandemia. O presidente da CBF, Rogério Caboclo, falou com clubes, federações. Hoje o treinamento está sinalizado como possível, com distância. Vários clubes da A e B voltando aos cts. Isso é um avanço, para que quando as autoridades de saúde municipais e estaduais determinarem a volta dos jogos, os clubes estejam preparados. Se voltarmos preservando as condições físicas dos atletas e cumprindo todas as normas de segurança, poderemos ter a volta dos campeonatos”





Feldman não descarta a possibilidade de o Brasileirão invadir janeiro de 2021, e justifica. “Estamos trabalhando para que a distância entre os jogos, que hoje é de 64 horas, caia para 48 horas, o que nos possibilitaria acelerar as disputas. Vamos concluir todos os campeonatos estaduais, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Esse último poderá entrar em janeiro do ano que vem, já que os jogadores tiveram férias em janeiro deste ano e agora em abril, por causa do coronavírus. Não teríamos assim, problemas. Respeitaríamos o Natal e o reveillon. Estamos com tudo muito organizado, estamos trabalhando forte para buscar sustentação financeira mínima aos clubes. O Manuel Flores, diretor de competições, está organizando e reorganizando o calendário a cada dia. Ele vislumbra todos os cenários. Nossa visão é conservadora. Quando o futebol for liberado, estaremos prontos e preparados, sempre seguindo as determinações das autoridades médicas e sanitárias”.





Sobre a possibilidade de os clubes quebrarem, caso não o futebol não volte em julho ou agosto, ele disse que é real, mas que a CBF está buscando linhas de crédito para ajudá-los. “Estamos trabalhando nesse sentido. Buscando linhas de crédito para ajudá-los. Mas, é claro que a hora em que o futebol voltar, todos vão querer jogar. O presidente Caboclo já destinou quase R$ 40 milhões aos clubes das séries C e D, futebol feminino, árbitros e para clubes da Série B, uma parcela. O Cruzeiro está se mantendo nesse período graças a isso. A CBF é responsável pelo funcionamento do sistema do futebol brasileiro, que gera R$ 54 bilhões para a nossa economia, cerca de 0,72% do PIB brasileiro, empregando mais de 150 mil pessoas. O gestor, Rogério Caboclo tem se dedicado para ajudar na manutenção dos clubes, para voltar os campeonatos, televisão, patrocinadores, sempre, ouvindo as autoridades médicas e sanitárias, que vão decidir sobre o momento de o futebol voltar”.





Portanto, torcida azul, não se preocupe com fake news. O Cruzeiro é o campeão de fato e de direito das Copas do Brasil de 2017/2018, e o prêmio financeiro conquistado não corre nenhum risco de ser tomado do clube. O clube tem que ser repensado daqui pra frente, e, para isso, o novo presidente está escolhendo a dedo sua equipe de trabalho, que até aqui tem me agradado muito. Para finalizar, o secretário-geral da CBF disse que o futebol brasileiro não pode continuar pagando salários irreais, pois as regras vão mudar. "É verdade, Jaeci. Estamos nos enquadrando no que há de mais moderno no mundo. Registros, transferências e normas de licenciamento. Todos os clubes do Brasil vão ter que se enquadrar do ponto de vista técnico, esportivo, jurídico, administrativo e financeiro, que não comprometa as gestões futuras, prestando contas e gastando aquilo que pode gastar, com uma gestão transparente e responsável do ponto de vista financeiro. A história do futebol brasileiro não tem essa trajetória. Mas, nas reuniões das Séries A e B, já estamos falando em uma limitação dos gastos e da criação de um teto. O futebol brasileiro não pode suportar valores salariais absurdos, incompatíveis com nossa economia. Talvez essa pandemia do Coronavírus contribua para esse momento razoável de compreensão da nossa realidade".