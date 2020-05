Torcida celeste, que terá novo presidente, cobra punição por desvios

Torcida celeste exige punição dos responsáveis por rombos milionários dos quais são acusados ex-dirigentes (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 7/3/19)







“A expectativa dos torcedores é pela prisão dos acusados e devolução do dinheiro desviado do clube”

A Polícia Civil de Minas Gerais vai indiciar nos próximos dias os dirigentes do Cruzeiro acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e outras falcatruas. Já há elementos suficientes para isso. O Ministério Público de Minas Gerais também está atuante. O torcedor cruzeirense cobra a prisão dos envolvidos e a devolução do dinheiro supostamente roubado. Quatro empresários ouvidos pela polícia confessaram que dividiram o dinheiro da comissão com os dirigentes. Há empresários que emprestaram dinheiro ao clube, envolvidos também em negociações escusas. A situação do Cruzeiro é gravíssima, com dívida de quase R$ 1 bilhão, salários atrasados e um clube sem dinheiro para nada. A urgência de volta à elite no ano do centenário faz com que a diretoria atual busque jogadores, mas não há dinheiro para contratações. Se a Justiça conseguir resgatar parte do dinheiro desviado, com certeza as coisas terão um rumo melhor.





Eleições

Com as eleições marcadas para o dia 21, na próxima semana, o candidato Sérgio Santos Rodrigues é dado como favorito e deverá vencer o pleito. Ele já tem um estudo profundo dos problemas do Cruzeiro e promete uma gestão austera e firme. Me garantiu que não vai abrir mão de recuperar o dinheiro desviado do clube e, para isso, conta com o apoio da polícia, Ministério Público e Justiça. A dívida de R$ 1 bilhão é preocupante, mas ele diz que vai equacioná-la, justamente em cima dos estudos que vem fazendo. Sérgio Rodrigues tem o apoio dos ex-presidentes Zezé Perrella, Alvimar Perrella e Gilvan de Pinho Tavares, que, aliás, irá presidir o pleito. Todos os conselheiros serão obrigados a usar máscara, álcool em gel, e a distância de dois metros de um para o outro deverá ser respeitada. A expectativa é que as eleições transcorram com naturalidade.





Malandragem

O técnico Vanderlei Luxemburgo é a favor da modificação que a Fifa fará, permitindo cinco substituições por jogo. Ele só alerta para que isso não sirva de malandragem para os técnicos que gostam de levar vantagem e ganhar alguns minutos a mais em cada substituição. Sobre uma possível aposentadoria, Luxemburgo garante que ainda tem muita lenha para queimar e que espera ganhar títulos no Palmeiras. A Libertadores é o seu sonho de consumo. Ele diz que o Verdão pode ser seu último clube, mas, como espera ficar no cargo por um bom tempo, a aposentadoria não é cogitada nem tão cedo.





Dinheiro em caixa e pagode

A Adidas pagou a parcela anual de quase R$ 9 milhões ao Flamengo e, dessa forma, o rubro-negro ficou com os cofres cheios para honrar seus compromissos. Acostumado a uma receita nas bilheterias de seus jogos com 60 mil pagantes, em média, o clube carioca sofre para manter o grupo que ganhou quase tudo no ano passado e renovar com o mister Jorge Jesus. Ele, que faz seus contratos em euros, entende que, com a valorização da moeda europeia e a desvalorização do real, terá de reduzir os valores pedidos, mas garante que não haverá problemas. Ele quer ficar e, caso o futebol volte, buscar mais títulos pelo clube carioca. Enquanto isso, Rafinha, lateral-direito, fez um pagode e o tocou em seu cavaquinho, homenageando o pessoal que está na linha de frente do combate ao coronavírus. Além de excelente jogador e caráter, Rafinha é bom de samba.





Salários atrasados

O Atlético confirmou atrasos nos salários dos jogadores em dois meses, na CLT e na imagem. Isso não é um “privilégio” do alvinegro, já que todos os clubes do país passam pela mesma situação de quebradeira, principalmente por causa da COVID-19. Nessa situação ruim, a torcida exige contratações, mas não há dinheiro no mercado e é melhor ela se contentar com jogadores médios, pois medalhões, além de não haver, custam caro. O único problema é que os clubes vivem na bancarrota há décadas e os dirigentes atuais não podem pôr a culpa apenas na pandemia. Os grandes clubes brasileiros são geridos de forma amadora e pouco profissional. Por isso, a maioria está quebrada e de pires na mão. O dia em que os clubes se transformarem em empresas, comandados por CEOs, tendo que dar lucro e taças, a coisa vai mudar de figura e teremos um futebol tão forte quanto o inglês. A realidade, porém, é bem diferente do futebol praticado na Terra da Rainha.