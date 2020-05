Não justifica perder tempo com competições retrógradas e ultrapassadas

O coronavírus esvaziou o estádio do Paris Saint-Germain, que foi declarado o vencedor do Campeonato Francês (foto: UEFA/AFP)







PSG CAMPEÃO

As autoridades francesas mostraram bom senso e preocupação com a vida de jogadores e torcedores ao declarar o fim do Campeonato Francês com o PSG campeão. Não há a menor condição de recomeçar o futebol agora, mesmo sabendo que a curva da pandemia do coronavírus já passou, e que a tendência é a redução de casos e mortes. Dessa forma, Neymar e cia se sagram tricampeões franceses. Cá pra nós, um campeonato dos mais fracos do mundo. Resta saber como ficará a Champions League, já que o PSG avançou às quartas de final, e tem o sonho de conquistar o torneio pela primeira vez na história. O único time francês campeão da Champions foi o Olympique de Marseille, em 1993-1994, e, mesmo assim, não disputou a final do Mundial de Clubes, porque o título ficou sob suspeita. Vários clubes europeus estão recomeçando suas atividades, ainda que de forma tímida. Sou a favor do fim da temporada europeia, pois, num continente onde centenas de milhares de pessoas morreram e continuam a morrer, não há clima para a volta do futebol.





POR QUE NÃO O AMÉRICA?

É sabido que os campeonatos estaduais são falidos, retrógrados e ultrapassados, não acrescentando nada na vida dos grandes clubes. Então, com a paralisação das competições, por causa do coronavírus, por que não dar o título de cada estadual aos clubes que estavam na ponta da competição? Nesse caso, o América deveria ser o contemplado, pois, somou 22 pontos e é o líder isolado. Com essa paralisação, já não há datas suficientes para o término das competições e o melhor seria isso, para, quando as autoridades médicas e sanitárias permitirem, começar o Brasileirão, com 38 rodadas, que poderá invadir 2021. O Atlético é o maior ganhador de taças do estado, e o Cruzeiro, o segundo. Como nenhum deles é ponteiro da competição, acho que não se importariam em ver o Coelho como campeão mineiro. Para o time do Vale Verde é um título significativo, assim como para os pequenos, do interior. Porém, para Galo e Raposa, é uma taça que o torcedor nem comemora mais.





LIVE

Fiz uma live com o técnico tetracampeão brasileiro, Muricy Ramalho, na quinta-feira, na qual ele falou da carreira, dos títulos, daquela decisão Inter e Corinthians em 2005 – jogo em que Márcio Rezende, o árbitro, deixou de dar um pênalti claro, em Tinga, e ainda o expulsou –, do não que deu à Seleção Brasileira e do futebol atual. Falou também de Neymar e de sua expectativa para a reabertura do futebol. Muricy, assim como eu, é da escola de Telê Santana, e sempre procurou copiar o saudoso mestre, tanto na armação das equipes quanto na postura como homem. Quem quiser conferir é só ir no meu blog, no Superesportes, no meu canal de Youtube, no meu stories, @jaecicarvalhooficial, e no meu IGTV do Instagram. Obrigado, Muricy. Senti-me honrado com a parceria. Você é nota 10 e virou um grande amigo.





NÃO VOU PERDER TEMPO

A Globo vai reprisar, amanhã, Brasil 3 x 0 Espanha, final da Copa das Confederações, no Maracanã, em 2013. Não vou perder meu tempo em assistir por dois motivos: primeiro, porque é uma competição que nada vale, e que os jogadores brasileiros levaram a sério, como se fosse a Copa do Mundo. Vibraram e iludiram o povo brasileiro, com um time e um técnico medíocres. Segundo, porque um ano depois, tomamos de sete dos alemães, no maior vexame da história do nosso futebol. Em 2013, vimos vários jogadores, inclusive da Espanha, tomando caipirinha e conhecendo as delícias do Brasil, sem se preocupar com a competição. Vi isso também em 2009, na África do Sul, quando na véspera de um jogo da Espanha, vi um famoso jogador bebendo e se divertindo numa boate. Uma competição dessas não deve ser valorizada, como Felipão e sua equipe valorizaram. Felipão disse que o time para a Copa estava pronto, e o resultado todos vimos: 10 a 1 para a Alemanha e Holanda.