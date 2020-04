A FIFA DISSE NÃO

"Não teremos futebol nem tão cedo. A preocupação da fifa é com as pessoas e com a preservação da vida" (Gianni Infantino, presidente da Fifa) (foto: Attila Kisbenedek/AFP)







O futebol não vai voltar tão cedo, já declarou o presidente da Fifa, Gianni Infantino. Acertadamente, disse que “a prioridade é a vida e que não vai deixar haver jogos que possam reunir multidões e matar pessoas”. Pelo menos alguém sensato na instituição que gere o futebol no mundo. Tenho recebido mensagens de atleticanos e cruzeirenses, perguntando quem os clubes estão contratando. Nem tenho respondido, pois estou preocupado em trabalhar dando notícias sobre a pandemia do coronavírus, deixando o futebol em segundo plano. A mim não importa se clube A ou B vai quebrar ou falir, ou se vai contratar fulano ou beltrano. É preciso que todos entendam que, neste momento, a vida das pessoas é o que está em jogo, e, sendo assim, prioridade total para a vida. Que o futebol volte quando tudo estiver resolvido e que os dirigentes brasileiros, técnicos e jogadores repensem salários e a forma como estão tratando o futebol, que pelas bandas da América do Sul está maltratado, no fundo do poço.





PODER DOS CLUBES É O TORCEDOR

A pandemia do coronavírus fragilizou o mundo do futebol. Na Europa, até os poderosos Barcelona e Real Madri estão sentindo os efeitos da crise, reduzindo salários e buscando alternativas. Isso mostra a força dos torcedores, pois, sem eles, os clubes não sobrevivem. Como os jogos estão suspensos e os torcedores impedidos de ir aos estádios, os clubes não têm receitas com bilheterias, vendas de camisas e outros materiais e patrocínios. Sim, os patrocinadores estão fugindo dos compromissos, pois, sem marca para exibir, não têm como pagar aos clubes. Então, torcedores, vejam a força que vocês têm. No Brasil, por exemplo, com ingressos caros e jogos de baixo nível, repensem antes de gastar seu dinheiro, quando o futebol voltar.





BRASIL X ITÁLIA

Hoje tem Brasil x Itália, no Sport TV, último jogo do Brasil na Copa de 1982, com aquela seleção mágica de Telê, Zico, Éder e cia. Os que não viram esse jogo vão perceber que a Itália tinha um baita time, que era formado pela base da Juventus, com jogadores de alto nível. O Brasil teve a classificação três vezes: 0 a 0, 1 a 1 e 2 a 2. O empate era nosso. Mas, havia um Paolo Rossi no meio do caminho, e ele matou o nosso sonho, com 3 gols. Mas, aquela seleção está imortalizada, eleita entre as três melhores de todos os tempos. Se para a geração “nutella” o importante é ganhar a qualquer preço, para a minha geração, dar espetáculo e praticar futebol de alto nível é o que vale. Não ganhamos aquela Copa, mas ganhamos o respeito do mundo. E, se o Brasil tivesse vencido, o futebol de hoje não seria de retranca. Como venceu a Itália, é isso que estamos vendo hoje em dia. O futebol dos italianos sempre foi pragmático e de retranca. Percebam um lance importante: Gentille agarra a camisa de Zico e chega a rasgá-la, dentro da área, mas o árbitro ignora a penalidade, mesmo vendo a camisa do Galinho rasgada. Coisas do futebol.





R10 E ASSIS NA DOMICILIAR

Conforme antecipei no meu blog no Superesportes e na minha coluna, há duas semanas, R10 e Assis sairiam da prisão, como aconteceu, indo para a domiciliar. O doutor Sérgio Queirós, advogado deles, que me concedeu entrevista, falou sobre isso. Agora ele espera as definições do andamento do processo, para levá-los de volta ao Brasil. Tomara que ambos provem a inocência e que logo tudo seja esclarecido. Sei que os brasileiros, em geral, adoram ver a tragédia dos outros e até torcem por isso, por inveja ou frustração. Pois, eu espero que eles sejam mesmo inocentes e que sigam suas vidas, normalmente. Sempre me prestigiaram no mundo todo e são meus amigos. Porém, se cometeram algum crime, que paguem por ele. Mas, não acredito nisso. Ronaldinho Gaúcho é incapaz de fazer mal a uma mosca, e Assis também é um cara do bem.