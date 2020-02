Vexame histórico para o Atlético

O técnico Rafael Dudamel e o diretor de futebol Rui Costa, ambos demitidos depois da queda diante do Afogados (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press %u2013 3/2/20)





A derrota e a eliminação para o Afogados, de Pernambuco, na Copa do Brasil, foi um dos maiores vexames da história do Atlético. Pior ainda foi ouvir a entrevista de Dudamel e de Rui Costa, dizendo que “estava tudo bem e que o trabalho continuaria”. Indignado, o presidente Sérgio Sette Câmara demitiu os dois e Marques, duas horas depois da ridícula entrevista. Rui Costa deixa um saldo de dívidas, de jogadores com contratos longos e caros. Por isso, um presidente não deve deixar o futebol nas mãos de gente que não conhece de bola e que não sabia da história do Galo. A primeira providência desse Rui Costa foi demitir funcionários que trabalhavam no clube e eram vencedores. Rebaixou alguns que eram titulares a auxiliares. O resultado está aí. Um Atlético sem rumo, sem norte, sem perspectiva.





Não acabou não





Tão logo o Galo foi eliminado, gravei post no meu blog, no Superesportes, dizendo que o “ano do Galo acabou”. Um seguidor do meu Instagram @jaecicarvalhooficial me mandou a seguinte mensagem: “O ano não acabou não, Jaeci. O Atlético terá que se preocupar em fazer os 45 pontos e fugir do rebaixamento. E com esse time, acho difícil conseguir tal façanha”. Realmente, ele tem razão. Acabou em termos de Sul-Americana e Copa do Brasil. Com esse time e sem rumo, a campanha do Brasileiro deverá ser sofrida até a última rodada.





Jogadores insatisfeitos





O Superesportes noticia que alguns jogadores estão insatisfeitos pela forma como Dudamel foi demitido e que cobrariam isso do presidente. Só faltava essa. O mandatário tem o direito de contratar e demitir quem ele bem entender. Ainda mais depois de um trabalho pífio e péssimo, com o Galo virando chacota nacional. Se houver jogador insatisfeito, o presidente deve mostrar a porta da rua também. O Atlético tem que se preocupar com o Brasileirão, pois uma nova queda não será aceita pela torcida.





Técnicos dizem não





O Atlético chegou a uma situação tão ruim, que os treinadores convidados para assumir a vaga de Dudamel têm recusado, ainda que de forma elegante. A verdade é que essa inconstância, com sequência de demissões de técnicos, gera insegurança no mercado, e técnicos já consagrados não aceitam se expor. Pelo jeito, o Galo terá que buscar um técnico médio, ou então procurar Jorge Sampaoli novamente e pagar aquilo que ele deseja. É melhor gastar um pouco mais com um treinador que saiba valorizar os jovens jogadores do que gastar dinheiro com enganadores. Sampaoli provou no Santos que tem capacidade de transformar um grupo ruim em bom. Não à toa, foi vice-campeão brasileiro, com um time sem estrelas e cheio de garotos.





Eu não quis ofender





Recebi algumas mensagens no meu Instagram de torcedores do Afogados dizendo que eu menosprezei a classificação do time pernambucano. De jeito nenhum. O Afogados teve méritos e poderia ter até se classificado no tempo normal, já que foi melhor que o Galo. Eu critiquei, e vou continuar criticando, jogos em estádios como aquele. Não só naquela cidade, como em outras país afora. Sei que a Copa do Brasil é a única chance de um time da Série D aparecer e ganhar seu dinheiro, mas é preciso profissionalizar e qualificar os estádios. Só isso. Aos que se sentiram ofendidos, peço desculpas, e parabéns ao clube Afogados e toda a sua torcida e gente da cidade.