(foto: Divulgação)

A John John lançou a coleção Orange Sky, inspirada na vida noturna, com peças que acompanham uma agitada noite de festa, do pôr do sol até a madrugada. As cores quentes invadem a paleta, fugindo do padrão all black da marca. As referências foram o pôr do sol e os movimentados bares e clubes de São Francisco. As cores transitam entre o laranja queimado, o rosa claro, o café e os tons de off e preto além dos brilhos que permeiam a entrada. Estampas como florais, animal prints e caveiras estão presentes em jacquards, camisetas e tecidos planos.

(foto: Divulgação)

Infantil





Com estampas exclusivas e superdivertidas, Bibi lança coleção para o Verão 2024, que promete conquistar as mamães e as crianças. A marca traz coleção inspirada no tema “Sonho de um dia de Verão” com estampas e elementos de doces, paetês, tubarões e jacarés. A novidade são os calçados da linha Fisioflex, desenvolvidos por médicos especialistas para os primeiros passos, com couro extramacio e não tóxico. E agora a numeração vai até o 37.

(foto: Divulgação)

Verão 24





Amarante do Brasil lança sua coleção primavera verão 2024 trazendo um novo frescor para a temporada de primavera. A marca mergulha fundo na sua essência e reverbera toda sua poesia em uma coleção romântica e atemporal, com uma cartela de cores que vai dos tons neutros e naturais até os luminescentes e ácidos.

(foto: Divulgação)

Inverno





Com novas cores para as modelagens em linho e seda, Handred lança último drop da coleção para o inverno. Com novas modelagens para o linho e para a seda, o novo drop lança o primeiro cinto de couro produzido pela marca, seleciona tons sóbrios em uma paleta que intercala cores claras e escuras de forma clássica