A Morana fez parceria com Bianca Andrade para sua coleção de acessórios para Natal e Ano-novo.

A marca acaba de completar 20 anos e traz um mix sortido, que considera os mais variados gostos e personalidades, com acessórios all metal, pedrarias, correntes com variadas formas e espessuras, referências místicas e a grande trend da estação, o estilo handmade.

Moda circular





Malwee avança na moda circular e lança produtos na sua coleção 2023 feitos com roupas usadas que seriam descartadas. Referência em sustentabilidade, a marca é a primeira do Brasil a criar matéria-prima inovadora a partir de resíduo têxtil de pós-consumo. O "fio do futuro" é fabricado com 85% de peças usadas que seriam descartadas e 15% de fibra de poliéster reciclado (feito a partir de garrafas PET).

Joias afetivas





Quando começou a produzir joias afetivas, Lupe Polizel queria ajudar pessoas a manterem uma lembrança de momentos especiais. As peças ajudam clientes a passar pelo luto, muitas vezes como lembrança de pais, maridos, esposas, filhos e até mesmo de pets, para que seus momentos juntos fiquem eternizados.

Tênis





Uma das maiores parcerias do Brasil acaba de chegar ao mercado: a startup de calçados Yuool e o artista Eduardo Kobra se uniram para uma coleção especial, com arte assinada pelo muralista que é um dos mais reconhecidos da atualidade, com obras espalhadas por cinco continentes. O tênis é sustentável, cada par será numerado e o estoque é limitado e parte do resultado da parceria será

revertida ao Instituto social de Kobra.