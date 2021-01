(foto: Divulgação)





A Vans homenageia sua história enraizada no sul da Califórnia com o lançamento da linha Anaheim Factory Collection. São três versões remasterizadas dos clássicos Era, Old Skool e Authentic. Cada silhueta foi revestida com estampas premium e tecidos tingidos a mão, retirados dos arquivos da Hoffman California Fabrics – a lendária empresa familiar fundada em 1924 que desenvolve tecidos especiais e manufaturados – em comemoração da herança de longa data de ambas as entidades no surfe e na cultura californiana. Os modelos foram atualizados com as palmilhas OrthoLite para conforto diário. Esta série é uma homenagem à união entre Vans e Hoffman Fabrics e traz uma certa nostalgia pela cultura do surfe do sul da Califórnia.

(foto: Divulgação)

Para colecionar





Que a Barbie mudou, todo mundo já ouviu falar, e quem tem criança ou netos, e passe vez ou outra por uma loja de brinquedos, já se surpreendeu na seção da boneca mais famosa do mundo. Antes, o que se via eram apenas bonecas loiras, de olhos azuis, com a silhueta magérrima, grandes seios, símbolo americano de elegância. Agora, diversificou. Tem Barbie de cabelos pretos, castanhos, rastafári, pele morena e até negra. Pesar 50 quilos? Pode até ser, mas as oversizes estão em alta nas prateleiras. Resta saber qual as crianças escolhem. Bem, agora a linha Barbie BMR1959 rompe estereótipos e traz estética autêntica e vanguardista em seis bonecas exclusivas, em suas seis décadas de história. Inspirada no streetwear mesclando padrões, texturas e silhuetas dos anos 90, a coleção traz quatro bonecas e dois bonecos com diversos estilos de cabelo, cores de olhos, diferentes tons de pele e tipos de corpo. Os looks contam com estética urbana, moderna e vanguardista com um toque excêntrico com peças como macacões, jaquetas, blusas cropped, sapatos esportivos e muitos acessórios e brilhos que revelam as diferentes personalidades dos itens colecionáveis. Ficou muito legal, mas justiça seja feita, os joelhos de antigamente eram perfeitos e dobravam. Nesse ponto a Mattel perdeu.

(foto: Divulgação)

Revive





Compondo sua nova coleção, Bem-Querer, a PICCADILLY lança sua nova linha de tênis plataforma com solados bounce denominada 'Sandra Nice'. Os novos modelos prometem despertar nostalgia e conquistar as mulheres que não abrem mão do estilo, conforto e estabilidade na caminhada. É um verdadeiro revive dos ícones dos anos 90 e representação de uma tendência impulsionada pela banda "Spice Girls". Os tênis de plataforma prometem ser destaque este ano.

(foto: Divulgação)

Repaginado





A Mizuno deu uma repaginada em um dos principais modelos da marca no Brasil e lança a peça em alto estilo, oferecendo mais conforto e impacto visual. Em 2011, a marca de tênis lançou o primeiro modelo do Prophecy, depois de sete anos de um projeto para criar um tênis capaz de quebrar paradigmas, desde o design, aspecto visual até o conceito e as novas tecnologias empregadas. Nove anos depois, lança a 10ª edição do Prophecy X, destinado primariamente a um público de corredores, mas aceito por todos.