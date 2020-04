(foto: divulgação)







Cores, texturas e shapes com toque sofisticado chegam junto com a estação mais amena do ano. A coleção Prismas de outono, da TVZ, contempla itens para todas as ocasiões, além de opções confortáveis. Saias mídi e longas, camisas, jeans, calças e blusas de meia-estação têm um shape fluido e se misturam de forma harmoniosa. A paleta de cores contempla principalmente tons de vermelho, laranja, além do denim e preto, com grafismos, listras ou poás.

Metálicas





Inspiradas na luminosidade e beleza das estrelas, a Mary Kay lança uma edição especial com quatro sombras líquidas exclusivas: Light Beam, Pink Starlight, Meteor Shower e Purple Nova, em tons metálicos e com muito brilho para deixar qualquer make super glam. Elas proporcionam alta pigmentação e funcionalidade, porém apresentam a praticidade do acabamento líquido, ressaltando a cor, brilho e a intensidade desejados.

Para eles





A marca masculina Scotfield, fundada pelo empresário Kiko Hess de Souza, começa 2020 com grandes novidades para o segmento da alfaiataria, trazendo um trabalho impecável no desenvolvimento de camisaria. Já no lançamento da coleção em fevereiro, lançou sua loja on-line, que foi uma boa pedida, já que fomos surpreendidos pela quarentena. Pensada para apresentar um design arrojado, com ar de exclusividade e sinergia no que diz respeito ao universo masculino com a moda contemporânea, a marca inova nessa temporada. A malharia ganha peças práticas como aliadas de um look sofisticado: t-shirts e polos de algodão peruano Pima e algodão egípcio, proporcionando ainda mais conforto, alinhado a caimentos perfeitos.

Mocassim





Inspirada na elegância de uma peça atemporal, a Arezzo fez uma releitura do clássico de mocassim para o inverno 2020. O confortável modelo chega cheio de atitude, para mulheres fortes, destemidas e donas de seu próprio ritmo. Clássico e prático, o modelo ganha um nó delicado que se contrasta com a modernidade dos tons metalizados. Para complementar o look, a sugestão é a crossbody com alças de corrente, que também é novidade na coleção da marca.