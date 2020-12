Reflexão para este fim de ano: Podemos superar a pandemia

Letreiro em Nova York anuncia a chegada de 2021. O que se espera é um planeta equilibrado, sereno, alegre e otimista (foto: Armend Nimani/AFP)

Este ano de 2020, apelidado de vinte e vinte, foi bem diferente. Estamos na semana em que fazemos as reflexões e todas as retrospectivas são apresentadas. Ainda não descobri qual a placa do caminhão que nos atropelou, acho que foi CVD-2020.Este ano eu me casei e não consegui fazer festa. Realizei Lives, muitas gravações caseiras e também li bastante. Quanto mais eu estudo ou leio, tenho mais certeza que quase tudo que precisamos saber sobre o ser humano, já foi escrito. Platão, por exemplo, viveu 400 anos antes de Cristo.O nosso apetite pelo novo nos impede de procurar os clássicos. Somos um país que não valoriza sua história e por isto fica difícil buscar referências em ideias que foram escritas há muito tempo.No caso da música, tudo foi digitalizado e muita coisa mudou. No entanto, o que vale no final das coisas é a boa música.Digo isso muitas vezes: se nós focarmos naquilo que não agrega, dificilmente andaremos para frente. É claro que este foi um ano difícil. É certo que tivemos lutas e dias de angústias. No entanto, um novo ano desponta justamente para que renovemos a nossa esperança e o nosso olhar. A ciência é madura e a inteligência humana é capaz.Podemos superar a pandemia e retomarmos a felicidade. Não precisamos de um novo normal. O que nós precisamos, é de um planeta equilibrado, sereno, alegre e otimista. É nisto que acredito e este é o modo como encaro os desafios..Muita gente aproveitou o tempo disponível, outras apenas sonharam com a volta do que tínhamos antes. São escolhas.Leo Jaime escreveu em seu Twitter que “a luta não termina nunca. E rir é a melhor vingança”.Ainda não sabemos como será o próximo ano, quando seremos vacinados, qual a origem da vacina que chegará neste enorme país de terceiro mundo e quando os nossos governantes chegarão a um acordo sobre o que é mais importante: o ego deles ou fazer um plano viável de vacinação.Disse Victor Martins, parceiro de Ivan Lins na canção “Começar de novo”: “Começar de novo, e contar comigo, vai valer a pena ter amanhecido”.Tenho certeza que 2021 será mais tranquilo e feliz que 2020. Se chegamos ao fundo, agora só nos resta subir.