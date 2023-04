Ex-presidente Michel Temer é homenageado com jantar em BH

O ex-presidente Michel Temer com Fábio Ramalho e Argeu Geo (foto: Acervo pessoal)

O ex-presidente da República Michel Temer, que veio a Minas Gerais receber o Colar da Inconfidência na solenidade do Dia de Tiradentes, foi homenageado com um jantar oferecido por Cristiane Corrêa Geo e Elsinho Mouco, em Belo Horizonte.





Participaram do encontro Torquato Jardim, que foi ministro da Justiça no governo Temer, e os ex-deputados Fábio Ramalho e Beto Mansur. Adolfo, Lilian e Argeu Geo também estavam presentes.

Os anfitriões Elsinho Mouco e Cristiane Geo (foto: Acervo pessoal) Beto Mansur e Torquato Jardim, ex-ministro da Justiça (foto: Acervo pessoal) Lilian e Adolfo Geo (foto: Acervo pessoal)





AGENDA

DE OLHO NA EDUCAÇÃO

A primeira edição da Eduko – Bienal de Novos Saberes, realizada pelo Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc e Senac, está marcada para 28 e 29 de julho. Serão dois dias de eventos no Sesc Palladium, em Belo Horizonte, dedicados a apresentar caminhos inovadores para a educação em comunidade. Leandro Karnal, Djamila Ribeiro e o português José Pacheco, idealizador da Escola da Ponte, participarão da bienal. Show do cantor e compositor Zeca Baleiro encerrará a Eduko.

CIRCUITO LAGOINHA

PONTO BOÊMIO

A segunda edição do Circuito Lagoinha está confirmada para 4 a 7 de maio, com ações na Casa Rosa do Bonfim e no Mercado da Lagoinha.

FUNARTE

DIRETORA INDÍGENA

Sandra Benites é a diretora de Artes Visuais da Fundação Nacional de Artes (Funarte). Pertencente à etnia guarani nhandewa, Sandra é a primeira indígena a ocupar uma diretoria da instituição. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União de quinta-feira (20/4).