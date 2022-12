Músicos do bloco Funk You, atração do ano-novo no Far East (foto: Paulo Colen/divulgação)

O Réveillon Viva está confirmado no Far East. Realizada pela produtora Criar, que assina eventos como os recentes shows de Maurício Manieri, Paula Toller e Ana Carolina, a quinta edição da festa vai celebrar a chegada do novo ano com o som da banda Cash, tocando clássicos do rock, do Bloco Funk You, que faz a alegria do carnaval de rua de BH, e de vários DJs, que prometem animar o público em oito horas para saudar 2023. Para quem procura mais conforto e privacidade, haverá área exclusiva com mesas para quatro pessoas. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Meep.





HACKLAB VOLANTE

FRED PAULINO

Um dos principais nomes do movimento da gambiologia, o artista mineiro Fred Paulino tirou carteira de motorista de ônibus para assumir o comando do Volare 2008 com motor V8. A habilitação faz parte do mais recente projeto de Paulino, o “Hacklab volante”, que transformou um micro-ônibus em laboratório itinerante sobre quatro rodas, levando oficinas para escolas e muita diversão a 10 cidades de Minas Gerais.





***





Combinando conceitos de mecânica e eletricidade, a iniciativa deu partida em 7 de outubro, na cidade de Santos Dumont, na Zona da Mata, e seguiu para Mateus Leme, Bela Vista, Itatiaiuçu, Itaúna, Bom Despacho, Quartel Geral, Martinho Campos, Dores do Indaiá e Abaeté. O ônibus recebeu mais de três mil visitantes em 45 dias. As oficinas contabilizaram 900 participantes mirins de escolas públicas. O Volare percorreu cerca de 1,3 mil quilômetros, dando sinal verde para a criatividade a partir do improviso e de materiais aparentemente sem valor. O gambiologista Fred Paulino avisa: “No ano que vem, tem nova largada”.

ADEUS DEFINITIVO

INFORMATION SOCIETY





Quando a gente pensa que nada mais causaria surpresa nos últimos dias do ano, chega a informação de que o Information Society passará pelo Brasil com sua turnê de despedida, em 28 de janeiro, em São Paulo. O grupo marcou as festas dos anos 1980 e 1990 com os hits “What's on your mind (Pure energy)”, “Repetition” e “Running” – todos fizeram parte do top 10 da parada Billboard Dance/Club, dedicada às maiores do gênero nos Estados Unidos.

SEMPRE UM PAPO

ANTES DA CEIA





O escritor Tullio Dias participa do Sempre um Papo de hoje (23/12), onde vai lançar “O almoço de Natal: ou como sobreviver às reuniões familiares de fim de ano” (Letramento). A conversa on-line, mediada pela jornalista Jozane Faleiro, acontece às 19h, com transmissão pelo canal do projeto no YouTube. Haverá intérprete de Libras.

NO GIGANTE DA PAMPULHA

SUCESSO SERTANEJO





Com eles não tem mistério. Música no mercado é sinal de sucesso. A história se repete com a dupla Clayton e Romário, que, com a faixa “O grau”, bateu mais de 12 milhões de visualizações só no YouTube, performance que segue aumentando em várias plataformas. Nesta sexta (23/12), os dois disponibilizam o single “Que faculdade cê faz?” no YouTube. Ele fez parte do DVD gravado no Gigante da Pampulha, show que atraiu 20 mil pessoas ao Mineirão, em outubro.





***





Com direção de vídeo e de fotografia assinada por Anselmo Troncoso e direção-geral de Felipe Nascimento e Rafael Almeida, “Clayton e Romário no Mineirão” tem produção musical de Diego de Souza. A seleção das canções coube a Wendell Marques, responsável pelo repertório da dupla Jorge e Mateus.