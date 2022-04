Em 2004, na Igreja São José

Na semana passada, a renovação dos votos no Porto





O que seria uma festa para comemorar 15 anos de casados acabou se transformando na celebração de 17 anos ou bodas de rosa. Mas nada tirou o bom humor e a paciência de Cristiana Martins Gualberto Ribeiro, que há pouco mais de dois anos cuidava dos detalhes em torno da renovação de votos com seu marido, Ivan Junqueira Ribeiro. "Eu tinha a certeza que o momento de tranquilidade chegaria. E chegou com esplendor", resume ela, que por quatro vezes remarcou novas datas até chegar 16 de abril.



Casamento de Cristiana Ribeiro e Ivan Junqueira Renovação de votos de Cristiana Ribeiro e Ivan Junqueira em Portugal





Filha de Eliana e Paulo Gualberto Ribeiro, Cristiana casou-se com Ivan, filho de Maria Júlia e Paulo Ribeiro, em setembro de 2004, na Igreja de São José. "Ele é padroeiro da família e a igreja é uma das mais bonitas de Belo Horizonte", comentou Cristiana sobre a escolha do atual Santuário Arquidiocesano. Após a cerimônia, os convidados foram recepcionados na casa dos pais da noiva, na Cidade Jardim, com direito a bateria da Escola de Samba Cidade Jardim para animar a festa. Entre os caprichos, os 5 mil bombons em arranjos de tule branco, com pedras e miçangas formando flores e miçangas, obra de arte de Eliane e a mãe dela, Beatriz Borges da Costa. Trabalho manual e delicado feito com um ano de antecedência.



Isabela Ferreira, Carolina Ferreira, Virgílio Ferreira, Renata Ferreira, Paulo Ribeiro, Cristiana Ribeiro, Ivan Ribeiro, Eliana Ribeiro, Alessandra Ribeiro, Julia Ribeiro, Paulo Ribeiro, Clara Ribeiro e Walter Cain (foto: FOTOS: Marianna Mendes/DIVULGAÇÃO)





Para a renovação dos votos, Cristiana e Ivan escolheram Porto, em Portugal, pela admiração que o casal tem pela Região da Ribeira. Do hotel, The Yeatman, o casal ofereceu aos convidados "a vista mais linda do Porto, que tem golden hour maravilhosa". Eles também decidiram "resgatar" a fotógrafa, Marianna Mendes, e o DJ Luis Maranhão, que fizeram parte do casamento. Marianna, que morou em BH, registrou ao longo dos anos momentos em família do casal, que são pais de Júlia e Clara.



Cristiana e Ivan entre Ana Paula, Maria Julia e Paulo Junqueira





Além dos padrinhos que testemunharam a cerimônia em 2004, Cristiana e Ivan convidaram mais três casais para participarem dos votos. "Ao longo dos 17 anos, em nossa caminhada, agregamos novos amigos", observou Cristiana, que usou um vestido confeccionado por Thais Teixeira da Costa. "Ela é uma grande artista", elogiou. O vestido que usou no casamento confeccionado por Henriete Zatar (um tomara que caia com sobressaia bordado) está bem guardado

e veste bem, mas Cristiana optou por um modelo que refletisse seu momento atual e usou um vestido de tule com capa de renda rebordada.



Clara e Júlia





A cerimônia foi conduzida por Daniel Mallard, amigo do casal. O cortejo de Cristiana e Ivan foi precedido pelas damas Maria, filha de Aninha Gutierrez e Dhiego Lima; Júlia e Clara, filhas de Cristiana e Ivan; e Isabela e Carolina, sobrinhas do casal. A comemoração, que incluiu almoço e jantar, só terminou quase à meia-noite.