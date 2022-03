'Diálogos da pandemia' será lançado amanhã, na Academia Mineira de Letras

Livro traz 40 textos publicados pela coluna HIT em 2020, selecionados pelo jornalista Helvécio Carlos (foto: Toujours Fotografia/ Divulgação)

Demorou, mas finalmente "Diálogos da pandemia" (Astrolábio Edições) ganha sua merecida noite de autógrafos. Nesta segunda-feira (21/3), às 19h, o livro, que reúne textos publicados nesta coluna há dois anos, será apresentado oficialmente na Academia Mineira de Letras (AML). São 40 artigos selecionados entre os 210 que saíram de março a outubro de 2020, quando o mundo praticamente parou. O novo coronavírus fez com que todos nós tivéssemos de nos equilibrar na corda bamba diante da radical mudança do cotidiano. A solução para o conteúdo de uma coluna que se mantém com o movimento da sociedade foi registrar como as pessoas enfrentavam aqueles momentos marcantes da história – delas próprias e do planeta.





As vendas on-line do livro começaram no final do primeiro semestre de 2021. Em uma ação solidária, 15 pessoas se uniram para doar 150 exemplares a bibliotecas de 150 escolas municipais de Belo Horizonte. Além disso, parte do dinheiro arrecadado será entregue amanhã ao programa Ler é Viver, do Instituto Gil Nogueira. Com projeto gráfico da Greco Design, a publicação tem 250 páginas, reunindo textos ilustrados por Quinho e Lelis, além da reprodução de edições especiais da coluna publicadas em 2020.





FLIARAXÁ

ABOLIÇÃO, INDEPENDÊNCIA E LITERATURA





A 10ª edição do Fliaraxá – Festival Literário de Araxá está confirmada para 11 a 15 de maio. Em formato híbrido, as transmissões serão feitas do Grande Hotel, Teatro Municipal, Parque do Cristo, Fundação Cultural Calmon Barreto, praças e escolas de bairros da periferia da cidade mineira. Na curadoria, junta-se a Afonso Borges o escritor e jornalista Tom Farias, notável por seu trabalho como biógrafo de Carolina Maria de Jesus. “Decidiu-se por um tema, 'abolição, independência e literatura', que traz à cena os dois assuntos mais urgentes de 2022: a questão da abolição, pelo festival acontecer em 13 de maio, e os 200 anos de Independência no Brasil. E também o que a literatura apresenta de mais relevante em torno desses importantes acontecimentos históricos brasileiros”, diz Afonso Borges.





A patrona desta edição do Fliaraxá é a escritora maranhense Maria Firmina dos Reis (1822-2022), na passagem do bicentenário de seu nascimento. O autor homenageado será o baiano Itamar Vieira Junior, que escreveu o best-seller “Torto arado”. Ele é considerado uma das revelações mais importantes da literatura brasileira nos últimos anos.





MUSICAL

ESPETÁCULO PREMIADO





Atuar, cantar e ainda conduzir o cenário. O espetáculo “A cor púrpura, o musical” conta com palco giratório de 6 metros de diâmetro, manuseado pelos próprios atores em cena, e escada curva com sistema de traveling em volta da estrutura. Assinado por Natália Lana, o cenário recebeu os prêmios Botequim Cultural, Brasil Musical e É Sobre Musicais. Desde a estreia, em 2019, foram 75 prêmios e 87 indicações.

“Atuar em 'A cor púrpura' tem sido uma das melhores experiências da minha carreira. É muito gratificante fazer parte de um elenco tão premiado, dotado de vozes maravilhosas”, afirma a atriz e cantora Letícia Soares. Paralelamente ao teatro, ela está gravando a segunda temporada da série “O coro” de Miguel Falabella. “Trabalhar com o Miguel é outra realização. ‘O coro’ gira em torno de jovens atores que lutam para brilhar no teatro musical. Então, estou em casa, ansiosa para que a segunda temporada entre no ar”, comenta. “A cor púrpura, o musical” tem apresentações marcadas para 25 a 27 de março, no Grande Teatro do Sesc Palladium, em BH.