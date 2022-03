(foto: Camila Picolo/DIVULGAÇÃO)

A exposição “Playmode” poderá ser admirada a partir de 30 de março, no CCBB BH. Exibida no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, a mostra reúne 44 obras que representam a revolução digital que vivemos. O acervo traz trabalhos de Aram Bartholl, Bill Viola + Game Innovation Lab, Bobware, Brad Downey, BrentWatanabe, Coletivo Beya Xinã Bena Guilherme Meneses, David OReilly, Filipe Vilas–Boas, Harum Farocki, Isamu Noguchi, Jaime Lauriano, Joseph DeLappe, Laura Lima Marcius Galan, Lucas Pope, Mary Flanagan, Mediengruppe Bitnik, Milton Manetas, Molleindustria, Nelson Leirner, Pippin Barr, Priscila Fernandes, Raquel Fukuda RicardoBarreto, Samuel Bianchini, Shimabuku, Tale of Tales (Auriea Harvey e Michaël Samyn) e The Pixel Hunt. “Playmode” tem ingressos gratuitos e fica em cartaz no CCBB até 6 de junho, de onde segue para o Rio de Janeiro (19/7), São Paulo (25/10) e Brasília (1/2/2023).



Carlos Henrique Martins Teixeira, vice-presidente do Minas Tênis Clube; Rafael Simas, líder de Comunicação da Gerdau em Minas Gerais; Kouros Monadjemi, presidente do Conselho Deliberativo do MTC; Fabíola Moulin, secretária municipal de Cultura; Leonidas Oliveira, secretário estadual de Cultura; Mercês Fróes, Instituto Unimed-BH; Ricardo Santiago, presidente do Minas; e André Rubião, diretor de Cultura do Minas, na inauguração das duas salas de cinema que fazem parte do Centro Cultural Unimed BH Minas (foto: Orlando Bento/Divulgação)



FRANCOFONIA

PIANO E ORQUESTRA





Os músicos franceses Xavier Machault e Martin Debischopp abriram a 8ª Festa da Francofonia. Os artistas, os primeiros convidados internacionais do evento, que tem programação até o fim do mês, se apresentaram na Sala Juvenal Dias. O pianista Theo Fouchenneret é uma das expectativas na programação. Ele fará recital gratuito, em 28 de março, às 20h, e apresentação com a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais nos dias 29, às 12h, e 30, às 20h30, no Grande Teatro do Palácio das Artes. Theo ganhou seu primeiro prêmio no Concurso Internacional de Genebra em novembro de 2018, antes de ser nomeado “revelação solista instrumental” na cerimônia francesa das Vitórias da Música Clássica. No mesmo ano, recebeu cinco prêmios especiais no Concurso Internacional de Música de Câmara de Lyon, com o Trio Messiaen.





CIDADES

FOTO EM PAUTA





Cristiano Mascaro, fotógrafo de cidades, leva ao Festival de Fotografia de Tiradentes – Foto em Pauta a mostra “O que os olhos alcançam”. A exposição pode ser visitada de hoje (16/3) a domingo (20/3), na Galeria do Iphan, em Tiradentes.





“EXAGERADO”

TRIBUTO A CAZUZA





Cazuza é o próximo homenageado com concerto da Nova Orquestra, projeto da agência Olga, que já homenageou Led Zeppelin, Beatles, Jimi Hendrix, Coldplay. O concerto “Exagerado” passa por Belo Horizonte, em 8 de abril, no Minascentro, em parceria com o projeto Vale Música. Com direção artística do maestro Eder Paolozzi e regência de Renan Cardoso, a orquestra será formada por 30 jovens músicos participantes do projeto, mais cinco integrantes da Nova Orquestra.