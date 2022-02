Tiago Abravanel é sócio de loja de tortas doces recém-inaugurada em Lourdes

Leonardo Macedo e Fernando Poli se divertem com cartazes dos sócios José Carlos Semenzato (à esquerda), Tito Barcelos (centro) e Tiago Abravanel (à direita), em frente à loja Nanica, em Lourdes (foto: Arquivo pessoal)

O que seria apenas gentileza se transformou em um grande negócio. Há quatro anos, em Curitiba, Tiago Abravanel recebeu como presente de boas-vindas de Leonardo Macedo, sobrinho do contratante de um evento, uma torta banoffee (sobremesa inglesa feita com bananas e creme em uma base de biscoito amanteigado). Foi amor à primeira mordida. O que seria apenas gentileza se transformou em um grande negócio. Há quatro anos, em Curitiba, Tiago Abravanel recebeu como presente de boas-vindas de Leonardo Macedo, sobrinho do contratante de um evento, uma torta banoffee (sobremesa inglesa feita com bananas e creme em uma base de biscoito amanteigado). Foi amor à primeira mordida.



Pouco depois, de volta à capital paranaense, Tiago não pensou duas vezes em ligar para Leo, encomendando a torta. Apesar de não produzir para vendas, o chef atendeu ao pedido do cantor. Dali surgiu uma grande amizade. Tanto que o neto de Sílvio Santos, ao saber que os negócios de Leo com uma hamburgueria não iam bem, incentivou-o a transformar a sobremesa em negócio rentável. Pouco tempo depois, em março de 2018, Leo e o sócio Tito Barcelos abriram uma lojinha de cinco metros quadrados na Rua Augusta, em São Paulo.





Deu certo. Em abril de 2020, quando a pandemia começava a paralisar o país, eles investiram no segundo endereço, em Pinheiros, na capital paulista. Como já trabalhavam com delivery, o serviço de entregas em domicílio da marca foi se aperfeiçoando, e a torta de banana conquistando paladares de gente como a gente, além de celebridades como Bruna Marquezine e Anitta. No cardápio, há quatro opções de banana, morango e uva.





O sucesso não para. Domingo passado (13/2), foi aberta, em Lourdes, a 13ª loja própria da marca, que agora tem novo sócio, José Carlos Semenzato, que vai colocar o empreendimento no mercado das franquias. “Foi o encorajamento mais certeiro que existiu”, acredita Leonardo Macedo, que, bem-humorado, diz duvidar que exista um empreendimento de famoso tão bem-sucedido como a Nanica. Sobre o futuro de Tiago Abravanel no “BBB”, o namorado dele, Fernando Poli, não tem dúvida de que fará uma linda trajetória dentro da casa mais vigiada do Brasil. “A torcida está grande diante dessa montanha-russa de emoções. Estamos confiantes e, ao contrário das críticas aqui fora, o Tiago é super do bem.”





COM VOCÊS, GILDA!

Suas histórias e suas encrencas





Gilda Matoso (foto) sempre gostou de uma boa prosa. Melhor ainda se o papo rendesse boas risadas. Incentivada pelos amigos, que conheciam de perto suas histórias e o jeito muito especial de contá-las, ela, que é viúva de Vinicius Moraes, encarou a ideia de colocar tudo em um livro, “Assessora de encrencas”, lançado em 2006.

Assessora de imprensa com mais de três décadas de experiência, o que não faltam a Gilda são boas lembranças. Desde os tempos em que morou em Londres, onde encontrou Ava Gardner e Fred Astaire, até os dias atuais, quando a classe artística mantém respeito e admiração por ela. Na quinta-feira, no Grande Hotel Ronaldo Fraga, Gilda promete contar tudo. O ingressos, a R$ 70, podem ser adquiridos pelo telefone (21) 99971-9171.