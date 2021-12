Ilustração para a seção Trem das Cores, feita pela artista plástica e chef de cozinha Agnes Farkasvolghy





TREM DAS CORES

“A pandemia veio reforçar que arte e cultura são fundamentais. Foram os filmes, as séries, as lives musicais, as peças on-line que nos fizeram companhia. Entretiveram e aliviaram a dor coletiva de um período triste. A cultura é a identidade de um povo, a expressão mais forte e verdadeira de uma nação. Por isso, ela é tão valorizada e respeitada em alguns dos países mais importantes do mundo.”

TEXTO: Lilia Cabral, atriz que estará sábado (4/12) no Cine Theatro Brasil, ao lado da filha Giulia Bertolli, com a peça “A lista”

ILUSTRAÇÃO: Agnes Farkasvolgyi, de 59 anos, é artista plástica, formada pela UFMG há 15 anos. É também chef de cozinha, professora, licenciada em física e gosta muito de contar histórias através da sua cozinha.







ON-LINE

CORDEL PARA CRIANÇAS





A premiada contadora de histórias e cordelista pernambucana Mariane Bigio é a convidada do programa Diversão em Cena ArcelorMittal para o projeto “Histórias para montar – As aventuranças de Teo e Nina”, que traz quatro histórias criadas por ela, exclusivamente para o programa. Contadas em formato de cordel, as histórias mostram Teo e Nina como protagonistas em várias situações. “Os personagens são referenciados nas minhas vivências de infância e nas infâncias de outras crianças que venho tendo contato durante o meu trabalho com a literatura. Além do lado lúdico, trago escolhas bem conscientes do protagonismo infantil, de diversidade, de gênero. Teo e Nina brincam juntos, brincam livres, sem amarras. Brincadeira de criança é uma coisa muito séria, porque é na brincadeira que elas estão começando a experienciar”, diz Mariane, que recebeu recentemente o Prêmio de Melhor Canção Infantil pela Rádio MEC.





***





As histórias estão disponíveis no YouTube da Fundação ArcelorMittal. Além de assistir aos vídeos no canal, a criançada também pode imprimir os personagens, acessórios e cenários das histórias para brincar em casa! Como as bonequinhas de papel de antigamente!





DESTILADO

HARMONIZA COM CHARUTO





O empresário Marcos Cysne, um dos sócios da Ambix, loja de destilados artesanais no Mercado Central, e o especialista em charutos Alexandre Avellar lançaram, ontem, 30 de novembro, na Cervejaria Rhara, no Santo Antônio, o rótulo Oro Negro, desenvolvido para ser harmonizado com charutos. Fabricado pela Lamas Destilaria, em Matozinhos, na Grande BH, o rum foi finalizado em barris por onde havia passado o uísque defumado Nimbus, outro destilado da Lamas.





COMPANHIA ATHLETICA FIM DE UMA ERA

Após quase 20 anos de funcionamento, a Cia Athletica, no DiamondMall, fechará as portas em Belo Horizonte, em 31 de dezembro. “Garantimos que essa decisão não fazia parte do nosso planejamento estratégico. Asseguramos a todos que não haverá qualquer prejuízo para ninguém. Vamos honrar com os nossos compromissos. Responsabilidade e ética são palavras de ordem nesse momento de encerramento”, comenta Eduardo Guarani, sócio-diretor da Cia Athletica. A correção do reajuste do aluguel do espaço, baseado no índice do IGP-M, que chegou a 45% em 24 meses, é o principal motivo para encerramento das atividades no último dia de dezembro.









