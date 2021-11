Coluna HIT volta das férias com quatro novas seções

A pandemia, mais controlada do que há um ano e meio, ainda influencia a produção diária desta coluna. Nos primeiros 10 meses da crise sanitária, que interrompeu a agenda de eventos e deixou um rastro de tristeza com mais de 600 mil mortos no país, nasceu o “Diário da quarentena”, cujas crônicas ganharam formato especial no livro “Diálogos da pandemia”. A pandemia, mais controlada do que há um ano e meio, ainda influencia a produção diária desta coluna. Nos primeiros 10 meses da crise sanitária, que interrompeu a agenda de eventos e deixou um rastro de tristeza com mais de 600 mil mortos no país, nasceu o “Diário da quarentena”, cujas crônicas ganharam formato especial no livro “Diálogos da pandemia”.





A urgência da vacinação também foi alvo de projeto especial da coluna, a campanha Vacina para Todos, que deu origem a camisetas e cartazes com criações de designers mineiros, expostos nos tapumes da reforma do Mercado da Lagoinha. Na seção Cidade pandêmica, o olhar de fotógrafos revelou os efeitos da pandemia no dia a dia de BH.





Com o avanço da vacinação, estamos mais otimistas, apesar das crises econômica e política do país. Em marcha lenta, os eventos estão voltando. Shows, espetáculos teatrais e festas começam a movimentar não só a agenda, mas a cadeia produtiva do entretenimento.





Como a coluna sempre teve cadeira cativa na agenda cultural e, claro, na balada, ambas são temas das próximas seções da HIT. Às sextas-feiras, Terceiro sinal vai mostrar como atores, diretores e técnicos de teatro encaram os novos desafios de colocar espetáculos em cena seguindo os rigorosos controles sanitários. Enquanto a balada não volta com ânimo, nada melhor que recuperar as histórias da noite de Belo Horizonte, sempre lembrada como uma das mais animadas e criativas do país. Na seção Os embalos de sábado à noite, o papo promete grandes emoções.





Eu voltei assim, a seção de domingo, busca mostrar como profissionais de diversas áreas estão tentando reencontrar a rotina, que parece ter ficado presa em março de 2020. Às quartas-feiras, a seção Trem das cores trará artistas plásticos que vão dar forma a definições sobre cultura e educação, a partir de depoimentos de profissionais de diversas áreas. A Entrevista de segunda vai continuar ouvindo pessoas de variados setores. E a cobertura dos eventos, claro, vai nos pautar. Que o restinho de 2021 nos traga alegrias e a beleza do reencontro.









BRASIL DESIGN

GRECO E GIRAMUNDO



Beatriz Apocalypse e Gustavo Greco (foto: Camila Varogh/Divulgação)







Dois mineiros – Gustavo Greco e o Grupo Giramundo – são presenças confirmadas na 11ª edição do Brasil Design Award (BDA). Diretor da Greco Design, Gustavo comandará a cerimônia com a participação especial do Giramundo. A iniciativa é da Associação Brasileira de Empresas de Design (Abedesign), que premiará 10 categorias eleitas por jurados de todo o Brasil. A cerimônia on-line está marcada para 7 de dezembro.