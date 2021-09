Com arte, Movimento Gentileza presta homenagem aos idosos do Lar Santa Zita

Arte no Lar Frei Zacarias (foto: Tiago Penna/Divulgação)

A arte é a forma como o Movimento Gentileza escolheu para homenagear os mais velhos no próximo Dia Internacional do Idoso, celebrado mundialmente em 1º de outubro. Como parte do Arte nos Lares, que convida nomes do grafite e do muralismo para a criação de painéis artísticos nos muros dos 28 lares filantrópicos de idosos da cidade, a artista Denise Sobrinho (Dninja) esteve nesta semana no Lar Santa Zita, no Bairro Funcionários, desenhando seus famosos pássaros e inspirando as 16 idosas que vivem por lá.

O projeto tem como principal parceiro o Laboratório Hermes Pardini e vem seguindo todos os protocolos sanitários de segurança. Os participantes são previamente testados para COVID-19 a cada edição. No próximo mês de outubro, mais duas edições vão acontecer nos lares Santa Maria, no Bairro São Francisco, e República Nossa Senhora D’Abadia, no Pompeia. Além do grafite, o Movimento Gentileza também criou uma ação em parceria com o projeto Despertando Talentos na Maturidade, integrante do Centro de Referência da Pessoa Idosa (CRPI), no Bairro Caiçara. Mais de 30 idosos cantaram juntos o sucesso "É preciso saber viver", de Roberto Carlos, em vídeo que está circulando

Na CasaCor, Dodora Gontijo acompanha palestra do artista Israel Kislansky (foto: Bárbara Dutra/Divulgação)



PRORROGADA

CASACOR NO MANGABEIRAS

Em sua terceira semana, a 26ª CasaCor Minas reafirma seu sucesso com ingressos para os fins de semana praticamente esgotados. Por isso, para atender à demanda de público, a mostra será prorrogada até 31 de outubro próximo, seguindo rigoroso protocolo de segurança.





RECREIO

SINGLE DE MARCELA

Com apenas 9 anos, Marcela Jardim já é sucesso na internet. Tanto que na última quarta-feira (29/09) lançou o single “Recreio”, canção autoral, e videoclipe. A música, que tem a participação de MC Bruninho, foi gravada em uma escola na capital mineira. Natural de Belo Horizonte, Marcela tem 12 músicas de sucesso, como “Maquiadinha”, com a cantora Lexa, e “Filme de amor”, com MC Bruninho (lançada em março passado). A menina tem 400 mil seguidores no YouTube, mais de 70 milhões de views em seus vídeos de música do canal, e 300 mil seguidores no Instagram. Não cansa de bater novos recordes.

BEMTI

NOVO TRABALHO

Fernanda Takai e Roberta Campos estão em “Logo ali”, segundo ábum do cantor e compositor mineiro Bemti. Fernanda divide os vocais com o dono do disco, ao interpretar a canção “Quando o sol sumir”, composta por Roberta. Jaloo e o duo ÀVUÀ também estão entre os convidados.