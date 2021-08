Confiança na vacinação e crença no amanhã menos obscuro inspiram designer

VACINA PARA TODOS

Délio Faleiro diz que a vacina 'é a nossa perspectiva de futuro' (foto: Acervo pessoal)

“A vacina, para mim e tantos milhões de brasileiros, tem sido uma grande expectativa. Algo que às vezes parece estar tão próximo e que, ao mesmo tempo, ainda é distante e incerto”, comenta o designer gráfico Délio Faleiro, que assina a imagem publicada nesta edição da coluna.





“A vacina é a nossa perspectiva de futuro, é a possibilidade de existência de um amanhã. Parti, então, do desejo de criar um cartaz que afirmasse a confiança na vacina e a crença em um amanhã menos obscuro. A citação de 'Apesar de você' surgiu naturalmente no processo de criação, reforçando ainda mais a ideia de resistência como um símbolo político”, explica o artista, referindo-se à canção lançada por Chico Buarque em 1970.









Designer gráfico, Délio Faleiro é graduado em comunicação social pela Universidade Federal de Minas Gerais e especialista em processos criativos em palavra e imagem pela PUC Minas. Com 10 anos de experiência na área, ele trabalha de forma autônoma em projetos gráficos para diferentes setores.





Às sextas-feiras, a Coluna HIT publica a campanha Vacina para Todos, que reúne criações dos designers Fernanda Zanette, Luiza Máximo, Ana Cecília, Ronei Paulo Mendonça, Délio Faleiro, Júlia Gutierrez, Eduardo Ouvido, Fabiana Baracat e Letícia Naves.









MODA

PASSARELA VIRTUAL





A primeira edição do Savassi Fashion Web está marcada para 18 de setembro. Na programação, talks, desfiles, cozinha show, oficina de upcycling e painel de discussão. “Nossa intenção é contribuir para a retomada dos negócios no bairro e colocar o projeto no calendário de moda da cidade”, conta Natalie Olifsson, nome conhecido do setor e idealizadora do evento. Adotando o formato de revista eletrônica, o Savassi Fashion Web será realizado no YouTube.





OCUPAÇÃO DOM QUIXOTE

PORTINARI E DRUMMOND





Confirmado para 26 a 31 de outubro, o Flitabira – Festival Literário Internacional de Itabira já mobiliza os moradores do município com várias atividades, entre elas a série de depoimentos de agentes culturais, intelectuais, jovens e adultos sobre a cidade, suas características, sua história e seu dia a dia. Já foi inaugurada a exposição “Ocupação Dom Quixote – Portinari e Drummond”, com a reprodução de 21 ilustrações do pintor Candido Portinari a partir da obra de Cervantes, que receberam poemas do itabirano Carlos Drummond de Andrade.





“A ideia é ampliar os horizontes da arte e da literatura ao alcance da educação, em todos os seus campos”, destaca Afonso Borges, idealizador e curador do Flitabira. Os regulamentos do Prêmio de Redação e do programa “Aulas livres” estão disponíveis no site do festival (flitabira.com.br).