'Os orixás' é atração virtual e grátis ano do cinquentenário do Giramundo

(foto: Marcelo Gandra/divulgacao)

Esta terça-feira (10/08) é o último dia para acessar gratuitamente no YouTube o espetáculo "Os orixás", do Giramundo. A montagem é uma das três que ficarão disponíveis na internet para marcar o cinquentenário do grupo mineiro de teatro de bonecos. A partir de amanhã, será a vez de "As aventuras do Dr. Botica" iniciar sua temporada, que irá até o próximo dia 25.





CAFETERIA

NOVIDADE NO MUSEU

O MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal abre no próximo sábado (14/08) a Teriacafé Cafeteria, que terá como destaque cafés especiais. Em tempos de pandemia, que ainda ainda está longe de acabar, a direção da casa segue protocolos de segurança. As máscaras devem ser mantidas sobre a boca e o nariz, até que o visitante seja acomodado em sua mesa. O espaço entre elas será separado por biombos de acrílico.

O arquiteto Pedro Lázaro (foto: Fran Parente/Divulgação)



EM CASA

OS SEGREDOS DE PEDRO

Apaixonado por arte e design, o arquiteto Pedro Lázaro tem um acervo significativo de obras, reunido ao longo de 30 anos. "Comprei um desenho do Marco Paulo Rolla. Naquela época, ele não tinha galeria, mas produzia intensamente", recorda ele, que está na edição da revista “Casa Vogue”. Considerando o que ele tem no apartamento de 220 m² e um galpão, são 118 obras de arte e 6 mil livros.





MINEIRÃO

A BRASA VAI ARDER

Sair de casa ainda é um negócio complicado, por isso é a criatividade dos produtores, que estão atentos aos protocolos de saúde, que pode mudar a situação. O Mineirão, por exemplo, foi escolhido para sediar o Big Churrasco Festival, no dia 4 de setembro. O evento, com capacidade máxima de 400 pessoas, será montado ao lado do banco de reservas e atrás dos gols. As mesas terão distanciamento adequado e poderão comportar no máximo quatro pessoas. A produção informa que os alimentos e bebidas serão servidos conforme o protocolo da PBH, em porções individuais de 150 gramas cada uma. O encontro será animado pelas bandas Lurex, Brigadeiro e Tykerê.





PARA A CRIANÇADA

EDUCAÇÃO MUSICAL

O lançamento do álbum “Vem brincar com música”, de Vinícius Eufrásio, está marcado para o próximo dia 7 de setembro, com workshop gratuito, em seu canal no YouTube. Com 12 faixas inéditas, o disco recebeu o prêmio Funarte Arte em Toda Parte, na categoria Educação Infantil, em 2020; e RIdIM-Brasil, no ano anterior, pelo Repositório Internacional de Iconografia Musical. Contemplado com os recursos da Lei Aldir Blanc, o álbum contou com a colaboração de Albert Paixão e Eric Wildmark na produção.