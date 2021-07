Em cerimônia a céu aberto na fazenda do noivo, casal oficializa união

(foto: Giovani Pierre/Divulgação)

Devido à COVID-19, Joana Ferreira Mourthé Collin e Rafael Tadeu Collin Dias adiaram três vezes a data de seu casamento, que, a princípio, seria oficializado em 2020. Como não queria adiar mais, o casal, atento à importância dos protocolos de saúde, reduziu ainda mais a lista de convidados e realizou a celebração na fazenda do noivo, em Inhaúma.





O local da cerimônia, o campo de feno da fazenda, foi a cereja do bolo, oferecendo um visual inédito em casamentos. E olha que esta coluna, em mais de 15 anos, já registrou vários formatos de bodas. Para a recepção, os cuidados foram redobrados. Nas bandejas, garçons levavam álcool em gel. O palco do DJ Rodolfo Brito e do cantor sertanejo Du Monteiro foi montado ao ar livre.





A noiva é filha de Tânia Augusto Ferreira e Érico Tavares. Huguette E. F. Collin de Noronha Guarani, Wanderley Alves Dias e Flávio Guarani (in memoriam) são os pais de Rafael.