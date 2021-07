Limitado a 500 pessoas, Cine Brasil ficou lotado com show de Nando Reis

Nando Reis com o filho Sebastião, no palco do Cine Theatro Brasil Vallourec, na sexta-feira passada (foto: Fotos: Helvécio Carlos/ EM / D.A PRESS)



A apuração desta nota nos faz viajar no tempo. Vejam vocês que, em dois dias, o público de Nando Reis esgotou os ingressos disponíveis para a única apresentação feita pelo cantor,na sexta-feira passada (23/07), no Cine Theatro Brasil Vallourec. Voltei a tempos atrás, muito antes da pandemia, quando os bilhetes para apresentações acabavam rapidinho e os mais otimistas corriam para os teatros na expectativa de conseguir o ingresso de algum desistente. Acredite, na última sexta-feira, essa cena se repetiu.



***





Só que a realidade agora é outra. Considerando que, em outubro do ano passado, o Cine Theatro Brasil foi palco do primeiro show na cidade, depois de oito meses fechada, as pessoas estavam com saudades de sair de casa para ver e ouvir seu ídolo. Claro que os ingressos a preços populares (R$ 60, a inteira; R$ 30, a meia) também favoreceram.



***





Nando Reis abriu a noite emocionado, ao dizer que aquele era o primeiro show presencial dele neste ano. "É uma emoção estar neste teatro lindo, nesta cidade que tanto amo", declarou. Disse também que, com a pandemia, a categoria dos músicos foi seriamente afetada. "Não pudemos fazer shows, em última análise, somos aglomeradores. Atravessei esse longo período consciente, mas com apreensão e desalento. Por isso a alegria de poder voltar."



Apesar do uso obrigatório de máscaras, a plateia cantou todas as músicas





Os fãs, mesmo com as máscaras, fizeram coro com as canções que Nando apresentou sozinho ou em dupla com o filho Sebastião. Esse foi o caso de “Resposta”, sua segunda música em parceria com Samuel Rosa, como o próprio Nando lembrou.





AML

CHÁ NA ACADEMIA





O novo embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos, visitou a Academia Mineira de Letras (AML) no final da tarde de sexta-feira (23/07) junto com a esposa Cristina, a filha Sofia e o cônsul de Portugal em BH, Rui Almeida, que estava com a mulher, Isabel. Visitou o Palacete Borges da Costa e conheceu o acervo de livros raros, manuscritos, cartas e documentos da AML. O embaixador foi recebido pelo presidente da AML, Rogério Faria Tavares, e pelo vice, Caio Boschi, de acordo com todos os protocolos sanitários. O encontro foi marcado com o tradicional chá da academia, só que desta vez com rigor nos protocolos de saúde.





VOGUE

Trio Lipstick em Recife





O Trio Lipstick é o representante de Minas no maior festival de vogue da América Latina, o Vogue Fever. Pela segunda vez, o festival será realizado no Recife, de 18 a 22 de agosto próximo, com batalhas de danças e oficinas. O evento, que é uma parceria do Coquetel Molotov com Trio Lipstick, será completamente on-line e gratuito.