20 anos da morte de Vivaldi Moreira serão lembrados com leitura no YouTube

O escritor Vivaldi Moreira e seu filho Pedro Rogério Moreira na Praça da Estação, em BH, em 2000 (foto: Acervo pessoal/Família Moreira)





Os acadêmicos Olavo Romano, Caio Boschi, Luís Giffoni e Rogério Tavares fazem leitura de trechos dos livros "Cobras e lagartos", "O menino da mata e seu cão Piloto" e "Volta a Meipe", de Vivaldi Moreira, no vigésimo ano de sua morte. A seleção foi feita pelo filho do presidente vitalício da AML, o também acadêmico Pedro Rogério. O conteúdo “20 anos sem Vivaldi Moreira” estará disponível no YouTube, na quinta-feira (8/07), a partir das 11h.

Vivaldi nasceu em 1912, na Fazenda do Tanque, em São Francisco do Glória, na Zona da Mata Mineira. Foi sucessivamente advogado e editor da Revista da Associação Comercial de Minas Gerais; editorialista da Folha de Minas; fundador do jornal mensal Minas em Foco; auditor do Tribunal de Contas do estado e conselheiro e presidente do TC. Eleito em 1959 para a Academia Mineira de Letras, tornou-se, em 1988, seu presidente perpétuo por eleição unânime de seus membros. Publicou 23 livros de ensaios: o primeiro, em 1951, "Sociologia da crise", sobre a obra do filósofo Ortega y Gasset; o último, em 1999, "Cobras e lagartos".



Vivaldi Moreira foi o responsável por conquistar, para a Academia Mineira de Letras, a sua atual sede, o Palacete Borges da Costa, na Rua da Bahia, 1.466, perto da Igreja de Lourdes. Foi ele também quem viabilizou a construção do anexo, onde funciona o auditório que hoje leva o seu nome e o foyer, que abriga lançamentos de livros e exposições.





ON-LINE

PAPO DE DESIGNER

“Escritos de design: Um percurso narrativo” (Blucher), de Dijon De Moraes, será lançado nesta quarta-feira (7/07), no Sempre um Papo, a partir das 19h, no YouTube e nas redes sociais (Instagram e Facebook) de Afonso Borges. O autor foi reconhecido com a medalha da Ordem da Estrela de Itália, é designer, escritor, conferencista e professor. Ph.D em design pelo Politecnico di Milano, na Itália, com pós-doutoramento no mesmo instituto, onde é colaborador constante, entre outras universidades europeias. Por duas vezes, exerceu o cargo de reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg).





CONTEÚDO

DA TV PARA AS REDES

Depois de 21 anos como repórter e apresentadora, Juliana Perdigão deixou a televisão para começar um projeto pessoal. Além das reportagens especiais nos telejornais de rede e locais, um case de sucesso é conhecido: durante anos, ela produziu os conteúdos do programa “Terra de Minas”. Agora, a jornalista quer ensinar criadores de conteúdo a pensarem pautas, desenvolver narrativas, contar histórias. Por enquanto, ela compartilha dicas e insights no perfil do Instragram: @eujulianaperdigao. Mas avisa que já, já o projeto vai crescer.





SOLIDARIEDADE

PARA QUEM TEM FRIO

Com o inverno ainda mais frio, sofre a população em situação de vulnerabilidade. Para aliviar o problema, a Dispel Delivery lançou a campanha Sua Solidariedade Vale um Chopp. Para estimular as doações, quem contribuir com mantas e cobertores ganha um litro de chopp. A campanha é válida até 30 de julho ou enquanto durar o estoque da bebida. A entrega pode ser feita na sede da Dispel Delivery (Avenida Dom Pedro II, 5.001, Jardim Montanhês), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, até o meio-dia.