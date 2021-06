Duas produções mineiras de ficção vão participar do Vitória AV.LAB

'Temporada de fogo' é dirigido por Cássio Pereira dos Santos (foto: VITÓRIA AV LAB/REPRODUÇÃO )





Dois projetos de Minas Gerais – “Jardim Vitória”, com roteiro e direção de Ana Carolina Soares e produção de Denise Flores, e “Temporada de fogo”, com roteiro e direção de Cássio Pereira dos Santos e produção de Erika Pereira dos Santos – foram selecionados no Vitória AV.LAB. No total, seis longas de ficção em fase de desenvolvimento receberão tutoria de nove profissionais. Foram analisadas 39 propostas. O laboratório, promovido pela produtora capixaba Pique-Bandeira Filmes em parceria com o BrLab, contou com apoio do edital público de artes integradas da Lei Aldir Blanc, lançado pela Secretaria da Cultura do Estado do Espírito Santo e pela Secretaria de Cultura do Ministério do Turismo.





EMPREENDEDORISMO

TUBARÃO MUITO ALÉM DO MAR





O cantor, compositor e produtor Cláudio Fraga faz live na quinta-feira (1º/07), às 19h, para ministrar a palestra “Empreendedorismo cultural: Case infantil 'O Tubarão Martelo'”. Vai falar sobre o projeto idealizado por ele, que é um sucesso. A ideia surgiu quando a diretora da escola de seu filho sugeriu canções sobre o mar para a festa de fim de ano da turminha. Criado há 10 anos, o projeto reúne canções infantis (disponíveis em português e espanhol nas plataformas), além de vídeos de animação, que bateram 13 milhões de views no canal youtube.com/otubaraomartelo. Já está em fase de produção o média-metragem “O Tubarão Martelo e os habitantes do fundo do mar”, vencedor do edital Petrobras Cultural para crianças/animação infantil.





***





Além da palestra, que será exibida gratuitamente no canal do projeto, serão oferecidas oficinas de dança. Sábado (3/07), às 16h e às 17h, tem aula com o coreógrafo do musical “O Tubarão Martelo e os habitantes do fundo do mar”, Jonathan Miranda. Domingo (4/07), às 16h e às 17h, haverá oficinas de passinho com o dançarino Dudu Sorriso. A programação integra o projeto viabilizado pelo patrocínio da Pacto Administradora, com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, Sirius Cultura, Luz Comunicação e Embol Distribuidora.





ON-WINE

VINHO ON-LINE





O Conselho Jovem da Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas Jovem) promove evento on-line para quem deseja aprender sobre a cultura do vinho, marcado para quinta-feira (1º/07), às 19h. O On-Wine faz parte do Enjoy, projeto idealizado para integrar os associados de forma descontraída, e será conduzido pelo sommelier Gustavo Giacchero, do Seu Vin. Cada participante receberá, previamente, em seu endereço, duas opções da bebida para degustação e um acompanhamento para harmonização no dia do encontro. Quem quiser participar deve entrar em contato com a equipe por meio do Instagram (@acminasjovem).





CROWDFUNDING

BÊNÇÃO DIVINA





O Lar da Bênção Divina, ONG que apoia cerca de 400 jovens em São Paulo, corre contra o tempo em busca de recursos para enfrentar o atraso de verbas públicas que pode comprometer seus projetos. Para aliviar a situação, foi lançada a campanha de arrecadação Corrente do Bem do Lar. Até 21 de julho, interessados poderão contribuir com qualquer valor por meio de Pix ou transferência bancária.